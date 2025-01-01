Виктория Пьер-Мари: Королева блюза на сцене Ритм Блюз кафе

Кто хоть раз слышал голос Виктории Пьер-Мари, наверняка помнит, как в самом начале её выступления барабанщик бьёт палочками друг о друга, а духовая группа и ритм-секция наполняют зал волшебной магией энергии Леди-блюз. Мощный драйв коллектива моментально достигает публики неудержимым потоком музыки. Певица и актриса, звезда мировых мюзиклов «Чикаго» и «We Will Rock You», начинает своё незабываемое шоу.

Звание Королевы блюза

Юрий Саульский, президент ассоциации джазовых музыкантов, окрестил Викторию Королевой блюза и официально занёс этот титул в энциклопедию джазовой культуры России. Жаркий темперамент и бархатный тембр голоса певицы не оставят равнодушным даже самого искушенного слушателя.

Награды и достижения

В списке наград Виктории Пьер-Мари - 2 золотые медали на чемпионате мира искусств в Лос-Анджелесе и Гран-при в номинации «Лучший женский вокал» на международном джазовом фестивале в Касабланке. Она также завоевала Гран-при на джазовых фестивалях в Гамбурге, Вашингтоне, Вене и многих других городах.

Концертная программа «Я родом отсюда!»

В концертной программе «Я родом отсюда!» Виктория исполняет мировые хиты и авторские композиции в сопровождении “Pier-Mari Band”. Этот ансамбль состоит из профессиональных музыкантов, выпускников Академии Гнесиных и солистов именитых оркестров России.

Золотые мелодии легендарных композиторов

Доминантой программы Пьер-Мари станут золотые мелодии легендарных композиторов, среди которых Дунаевский, Пахмутова, Рыбников, Саульский и Крылатов. Не упустите возможность стать частью этого музыкального праздника!