Спектакль Болеро+

Танцевальный дивертисмент

Вечер-дивертисмент «Болеро+» представляет собой уникальную программу, в рамках которой пять российских хореографов покажут новые танцевальные миниатюры, охватывающие разнообразные жанры: от танго и контемпорари до стрит-дэнса, физического театра и вакинга. Каждый номер предложит зрителям уникальное танцевальное переживание, а кульминацией вечера станет новая версия знаменитого «Болеро» Мориса Равеля в хореографии Кирилла Радева.

Танго, Song and Dance

Хореограф: Максим Севагин, Композитор: Андре Превин

Эта миниатюра переносит зрителя в атмосферу 1950-х годов, создавая винтажный триптих в стиле «любовного танца». Через танец и костюмы того времени Максим Севагин исследует романтику ночного клуба, свиданий и воспоминаний о прошлом. Вдохновленная эстетикой эпохи, постановка ярко воспроизводит образы и атмосферу любви и влечения.

Ундина

Хореограф: Анна Дельцова, Композитор: Морис Равель

Вдохновленная фортепианной музыкой Равеля, хореограф Анна Дельцова создает атмосферу водной стихии. Здесь речь идет о таинственном, почти мистическом взаимодействии огня и воды, где вода, как символ тайны и неизведанности, поглощает пространство, в то время как неведомые силы воды пробуждают живые образы.

Пыль

Хореограф: Даян Ахмедгалиев, Композитор: Том Йорк

Миниатюра о классической паре новейшего времени: человек и его гаджет. Тема стресса, вызванного чрезмерной зависимостью от технологий, отображается через взаимоотношения между женщиной и ее многофункциональным супер пылесосом с искусственным интеллектом. В этой работе драма утраты связи с реальностью раскрывается через современную бытовую динамику.

Треугольник Серпинского

Хореограф: Елизавета Некрасова, Композитор: Николай Кукин

Тема фракталов и бесконечности служит основой для размышлений о человеческой сущности и потребности в самоутверждении. Постановка исследует противоречия личности через модель треугольника Серпинского, отражая многослойность и бесконечность, которые каждый человек пытается осознать и зафиксировать.

Болеро

Хореограф: Кирилл Радев, Композитор: Морис Равель

Заключительная часть вечера – новая версия «Болеро», в которой хореограф Кирилл Радев интерпретирует знаменитое произведение через динамичное увеличение количества танцовщиков и интенсивности движения. В этой постановке усиливается напряжение через рост ритмических повторений, создавая визуальное и эмоциональное crescendo, которое отражает растущую мощь музыки Равеля.

Вечер «Болеро+» – это не только танцевальное событие, но и глубокое размышление о современности, традиции и восприятии искусства, где каждый номер становится уникальной историей, которая раскрывает разные грани человеческого опыта.