Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Болеро+
Билеты от 1700₽
Киноафиша Болеро+

Спектакль Болеро+

Постановка
Новая опера им. Колобова 12+
Режиссер Максим Севагин, Кирилл Радев, Даян Ахмедгалиев, Елизавета Некрасова, Анна Дельцова
Возраст 12+
Билеты от 1700₽

О концерте/спектакле

Танцевальный дивертисмент 

Вечер-дивертисмент «Болеро+» представляет собой уникальную программу, в рамках которой пять российских хореографов покажут новые танцевальные миниатюры, охватывающие разнообразные жанры: от танго и контемпорари до стрит-дэнса, физического театра и вакинга. Каждый номер предложит зрителям уникальное танцевальное переживание, а кульминацией вечера станет новая версия знаменитого «Болеро» Мориса Равеля в хореографии Кирилла Радева.

Танго, Song and Dance
Хореограф: Максим Севагин, Композитор: Андре Превин
Эта миниатюра переносит зрителя в атмосферу 1950-х годов, создавая винтажный триптих в стиле «любовного танца». Через танец и костюмы того времени Максим Севагин исследует романтику ночного клуба, свиданий и воспоминаний о прошлом. Вдохновленная эстетикой эпохи, постановка ярко воспроизводит образы и атмосферу любви и влечения.

Ундина
Хореограф: Анна Дельцова, Композитор: Морис Равель
Вдохновленная фортепианной музыкой Равеля, хореограф Анна Дельцова создает атмосферу водной стихии. Здесь речь идет о таинственном, почти мистическом взаимодействии огня и воды, где вода, как символ тайны и неизведанности, поглощает пространство, в то время как неведомые силы воды пробуждают живые образы.

Пыль
Хореограф: Даян Ахмедгалиев, Композитор: Том Йорк
Миниатюра о классической паре новейшего времени: человек и его гаджет. Тема стресса, вызванного чрезмерной зависимостью от технологий, отображается через взаимоотношения между женщиной и ее многофункциональным супер пылесосом с искусственным интеллектом. В этой работе драма утраты связи с реальностью раскрывается через современную бытовую динамику.

Треугольник Серпинского
Хореограф: Елизавета Некрасова, Композитор: Николай Кукин
Тема фракталов и бесконечности служит основой для размышлений о человеческой сущности и потребности в самоутверждении. Постановка исследует противоречия личности через модель треугольника Серпинского, отражая многослойность и бесконечность, которые каждый человек пытается осознать и зафиксировать.

Болеро
Хореограф: Кирилл Радев, Композитор: Морис Равель
Заключительная часть вечера – новая версия «Болеро», в которой хореограф Кирилл Радев интерпретирует знаменитое произведение через динамичное увеличение количества танцовщиков и интенсивности движения. В этой постановке усиливается напряжение через рост ритмических повторений, создавая визуальное и эмоциональное crescendo, которое отражает растущую мощь музыки Равеля.

Вечер «Болеро+» – это не только танцевальное событие, но и глубокое размышление о современности, традиции и восприятии искусства, где каждый номер становится уникальной историей, которая раскрывает разные грани человеческого опыта.

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
3 сентября
Новая опера им. Колобова Москва, Каретный Ряд, 3, стр. 2, сад «Эрмитаж»
19:00 от 1700 ₽
26 октября
Новая опера им. Колобова Москва, Каретный Ряд, 3, стр. 2, сад «Эрмитаж»
19:00 от 2000 ₽
29 апреля
Новая опера им. Колобова Москва, Каретный Ряд, 3, стр. 2, сад «Эрмитаж»
19:00 от 2000 ₽
30 апреля
Новая опера им. Колобова Москва, Каретный Ряд, 3, стр. 2, сад «Эрмитаж»
19:00 от 2000 ₽

В ближайшие дни

0+
Цирк
Гала-шоу Победителей «Идол-2025»
2 августа в 17:00 Большой Московский цирк
от 1500 ₽
Свет-Луна и Иван-Богатырь
6+
Детский
Свет-Луна и Иван-Богатырь
21 сентября в 12:00 Историко-этнографический театр
от 500 ₽
Похороните меня за плинтусом
18+
Комедия Драма
Похороните меня за плинтусом
4 августа в 19:30 ДК ВДНХ
от 1000 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше