Спектакль Богини 18+

Приглашаем вас на смертельно опасную комедию «Богини 18+», где мир мужчин и женщин, поклонников и любовников сталкивается в одном мрачном ресторане. Здесь начинается настоящий абсурд, когда судьбы переплетаются в переполненной опасностью атмосфере.
Главные герои — Ромео и Тристан, обвешанные любовным треугольником: Ромео — любовник первой вдовы и муж второй, а Тристан — наоборот. Оба мужчины трагически погибли на дуэли, повергнуты в мир мертвых из-за таинственной третьей незнакомки. Кто же эта роковая дама? На театральной сцене зритель станет свидетелем запутанных любовных историй и парадоксов, которые придают комедии ещё большую остроту.
Режиссёр спектакля — Мария Пальницкая, она известна своей работой над спектаклем «Вдова», поддерживающим атмосферу на грани жизни и смерти. В ролях выступают:
Этот спектакль точно понравится любителям комедий и драм, которые ищут необычное сочетание смертельной опасности и абсурда. «Богини 18+» это не просто комедия — это глубина философских размышлений, обрамлённая лёгкостью абсурдистского юмора.
Не упустите возможность увидеть уникальное театральное событие, которое будет долго обсуждаться в театральных кругах!