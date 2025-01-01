Меню
Богини 18+
Киноафиша Богини 18+

Спектакль Богини 18+

Смертоносная комедия 18+
Продолжительность 120 минут
Возраст 18+

О спектакле

Спектакль «Богини 18+»: абсурдная комедия о любви и смерти

Приглашаем вас на смертельно опасную комедию «Богини 18+», где мир мужчин и женщин, поклонников и любовников сталкивается в одном мрачном ресторане. Здесь начинается настоящий абсурд, когда судьбы переплетаются в переполненной опасностью атмосфере.

Сюжет и концепция

Главные герои — Ромео и Тристан, обвешанные любовным треугольником: Ромео — любовник первой вдовы и муж второй, а Тристан — наоборот. Оба мужчины трагически погибли на дуэли, повергнуты в мир мертвых из-за таинственной третьей незнакомки. Кто же эта роковая дама? На театральной сцене зритель станет свидетелем запутанных любовных историй и парадоксов, которые придают комедии ещё большую остроту.

Режиссёр и актёрский состав

Режиссёр спектакля — Мария Пальницкая, она известна своей работой над спектаклем «Вдова», поддерживающим атмосферу на грани жизни и смерти. В ролях выступают:

  • Арина Ревнивых
  • Ксения Куренкова
  • Михаил Самарин
  • Анастасия Муравьева
  • Патя Кодъяблонская

Почему стоит посетить?

Этот спектакль точно понравится любителям комедий и драм, которые ищут необычное сочетание смертельной опасности и абсурда. «Богини 18+» это не просто комедия — это глубина философских размышлений, обрамлённая лёгкостью абсурдистского юмора.

Не упустите возможность увидеть уникальное театральное событие, которое будет долго обсуждаться в театральных кругах!

Купить билет на спектакль Богини 18+

Декабрь
13 декабря суббота
19:30
Театр «Рассвет» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30, культурный квартал «Брусницын»
от 500 ₽
14 декабря воскресенье
19:30
Театр «Рассвет» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30, культурный квартал «Брусницын»
от 500 ₽

