Спектакль Богема

Опера «Богема» в театре «Зазеркалье»

Театр «Зазеркалье» представляет одну из самых популярных опер выдающегося итальянского композитора Джакомо Пуччини — «Богема». Это произведение основано на романе А. Мюрже «Сцены из жизни богемы», где воссоздается атмосфера богемного Монмартра.

Пуччини, как никто другой, сумел передать в своей музыке «свежесть, молодость, страсть, веселье, слёзы и сердце» — именно так он описывал свои ощущения от этой истории. Опера затрагивает темы любви, таланта и бедности, что делает её особенно близкой и понятной зрителям.

В «Зазеркалье» вы сможете насладиться не только чудесной музыкой, но и высококлассным вокальным и актёрским мастерством артистов. Режиссёрское решение постановки «Богема» мастерски вовлекает в действие не только самих исполнителей, но и дирижёра с оркестром, благодаря чему спектакль становится по-настоящему захватывающим. Эта работа по праву занимает одно из ведущих мест среди лучших постановок в Петербурге и России.

