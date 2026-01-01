Спектакль Фарух Рузиматов. Вечер старинной и современной хореографии

«Петербург-концерт» приглашает на уникальное событие — вечер старинной и современной хореографии, который пройдет в Екатерининском собрании. В программе — балет «Павана Мавра» в редакции народного артиста России Фаруха Рузиматова и гала-выступление с танцами «Русский танец», «Страсти по Магдалине», «Детство» и адажио из балета «Ромео и Джульетта». Зрителей ждут выступления ярчайших звезд отечественной балетной сцены.
Одной из главных частей вечера станет одноактный балет «Павана Мавра», созданный по мотивам шекспировского «Отелло» на музыку английского композитора барокко Генри Перселла. Хореограф Хосе Лимон заключил сюжет трагедии Шекспира в строгие рамки придворного танца XVI века. Лишенное декораций сценическое пространство позволяет зрителям сосредоточиться на выразительной пластике двух танцующих пар, которые мастерски передают трагедию главных персонажей — Отелло, его жены Дездемоны и друга Яго. Через каждое движение проникают эмоции ревности, ярости и отчаяния.
В «Паване Мавра» выступят:
Кроме «Паваны Мавра», зрителей ожидает и ряд гала-номеров:
Продолжительность вечера составит 50 минут. Это событие будет интересно всем любителям балета и разнообразных танцевальных постановок.