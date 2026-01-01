Спектакль Фарух Рузиматов. Вечер старинной и современной хореографии

Балет с Фарухом Рузиматовым в Петербурге

«Петербург-концерт» приглашает на уникальное событие — вечер старинной и современной хореографии, который пройдет в Екатерининском собрании. В программе — балет «Павана Мавра» в редакции народного артиста России Фаруха Рузиматова и гала-выступление с танцами «Русский танец», «Страсти по Магдалине», «Детство» и адажио из балета «Ромео и Джульетта». Зрителей ждут выступления ярчайших звезд отечественной балетной сцены.

Центральное произведение — «Павана Мавра»

Одной из главных частей вечера станет одноактный балет «Павана Мавра», созданный по мотивам шекспировского «Отелло» на музыку английского композитора барокко Генри Перселла. Хореограф Хосе Лимон заключил сюжет трагедии Шекспира в строгие рамки придворного танца XVI века. Лишенное декораций сценическое пространство позволяет зрителям сосредоточиться на выразительной пластике двух танцующих пар, которые мастерски передают трагедию главных персонажей — Отелло, его жены Дездемоны и друга Яго. Через каждое движение проникают эмоции ревности, ярости и отчаяния.

Исполнители в главных ролях

В «Паване Мавра» выступят:

Отелло — народный артист России Фарух Рузиматов

Дездемона — заслуженная артистка России, прима-балерина Михайловского театра Ирина Перрен

Яго — солист Михайловского театра Андрей Касьяненко

Эмилия — артистка Михайловского театра Кристина Махвиладзе

Гала-выступление: разнообразие танцевального искусства

Кроме «Паваны Мавра», зрителей ожидает и ряд гала-номеров:

«Русский танец» — музыка Чайковского, исполнение А. Березовской

«Страсти по Магдалине» — музыка Г. Бреговича, исполнение М. Труевцевой

«Детство» — музыка Ж. Бреля, исполнение Д. Рузиматова

Адажио из балета «Ромео и Джульетта» — музыка Чайковского, исполнение Е. Феклистовой и Ю. Золотухина

«Болеро» — музыка Равеля, исполнение Ф. Рузиматова

Продолжительность вечера составит 50 минут. Это событие будет интересно всем любителям балета и разнообразных танцевальных постановок.