Спектакль Царь-рыба

Царь-рыба в Театре юных зрителей им. Брянцева

Режиссёр Владимир Кузнецов и художник Татьяна Виданова представили замысел спектакля и эскизы костюмов, а также декорационного оформления. В центре внимания — цикл рассказов Виктора Астафьева, особенно его произведение «Царь-рыба».

О замысле спектакля

Режиссёр поделился: «Мы обратились к «Царь-рыбе» как к рассказу о длительной борьбе человека с природой и стихией. Однако это лишь внешний слой повествования. На самом деле, в этой истории вскрываются глубокие человеческие истины. Астафьев страдал от того, что человек не ценит мир, в котором живёт. В нашем спектакле метафора заключается в том, что человек ловит не рыбу, а сам себя в этом мире».

Тематика и идеи

По словам Кузнецова, «мы стремимся пробиться к состоянию, о котором Астафьев говорил: человек забыл в себе человека. Это история покаяния, пронзительная и драматическая. Только столкновение со смертью и осознание того, что ты не можешь быть царем природы, может привести к обновлению души, пониманию себя как человека и покаянию».

Этот спектакль обещает быть не только визуально захватывающим, но и глубоким по своей сути, приглашая зрителей задуматься о месте человека в природе и о собственном внутреннем мире.