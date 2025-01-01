Спектакль Black & Simpson

Документальная постановка Казимира Лиске

«Black & Simpson» — это спектакль основанный на реальной переписке двух американцев. История повествует о сложных взаимоотношениях между двумя мужчинами: одним, пережившим ужасную трагедию, и другим — убийцей, отбывающим пожизненный срок в тюрьме. Их переписка продолжается на протяжении 15 лет и кардинально меняет их жизни.

Трагедия и преображение

Спектакль погружает зрителей в уникальные взаимоотношения, которые, несмотря на трагедию, становятся источником изменений и глубинных размышлений о человеческой природе.

Казимир Лиске

Режиссёр Казимир Лиске трагически погиб в 2017 году, но спектакль продолжал свою жизнь, собирая полные залы.

Дмитрий Брусникин

Гектора Блэка, человека, который прошел путь от скорби и ненависти к христианскому прощению и любви, с самого первого спектакля в 2015 году играл Дмитрий Брусникин. Эта роль стала знаковым событием как для театра, так и для актёра, который в последний раз вышел на сцену в этом образе в июле 2018 года, незадолго до своей смерти.

Новая жизнь спектакля

После ухода Брусникина театр принял решение сохранить спектакль в репертуаре. С февраля 2019 года роль Гектора Блэка исполняет Александр Феклистов, друг и коллега Дмитрия Брусникина. Спектакль продолжает заставлять зрителей задумываться о важных понятиях в жизни, таких как человечность, раскаяние и прощение.