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Битва комиков
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Битва комиков

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Стендап-баттл: Кто станет самым смешным комиком недели?

Приглашаем вас на уникальное событие в стендап-клубе Краснодара! Комики нашего клуба сойдутся в ожесточенной юмористической схватке за звание самого смешного комика этой недели. Победитель получит приз в 10.000 рублей всего лишь за один вечер!

Как выбрать победителя?

В этом конкурсе ключевую роль сыграете именно вы! Участники будут выступать один за другим, а в конце вечера зал будет решать, кто заслуживает награды. За кого вы будете аплодировать громче всего, тот и станет обладателем титула самого смешного комика.

Уютная атмосфера и вкусная еда

Наш стендап-клуб прекрасно оборудован для вашего комфорта. Здесь вы сможете насладиться не только юмором, но и вкусной едой и разнообразными напитками. Создайте себе идеальный вечер в окружении талантливых комиков.

Не упустите шанс!

Приходите и поддержите своих любимых комиков! Это будет незабываемая ночь, полная смеха и позитива. Запланируйте свой визит в стендап-клуб и подготовьтесь к весёлому вечеру, который не оставит вас равнодушными!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Краснодар, 26 июля
Ринго Краснодар, Калинина, 269
20:00 от 700 ₽
Краснодар, 2 августа
Ринго Краснодар, Калинина, 269
20:00 от 700 ₽

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