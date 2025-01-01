Любимые сказки с песочной анимацией

В этом необычном концерте классическая музыка встречается с волшебством песочной анимации, создавая незабываемое зрелище для всей семьи. Струнный квартет «Мелодион» исполнит знаменитое произведение Антонио Вивальди — «Времена года», а также шедевр Петра Ильича Чайковского. Под руководством Натальи Тупиковой-Мороз квартет продемонстрирует великолепную ансамблевую слаженность и выразительную интерпретацию.

Музыка в визуальных образах

В этом уникальном концерте искусство звучания и изображений объединяется в едином потоке. Художник по песку, используя техники light – flight и sand art, преобразует музыку в живую песочную видеоинсталляцию, оживляя графические образы, связанные с природными сезонами. Слушая великолепные композиции, зрители смогут наблюдать, как невидимый мир музыки становится осязаемым через световые и песочные картины.

Эмоции и мастерство

Зрители смогут не только насладиться звучанием струнного квартета, лауреата международного конкурса «4Х4» телеканала «Россия-Культура», но и увидеть, как музыка и визуальные эффекты вместе создают новый магический опыт. Каждое произведение в этой программе будет сопровождаться яркой песочной анимацией, которая придаст музыке новые эмоциональные глубины.