Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
К сожалению, постер отсутствует
Билеты от 3500₽
Киноафиша Arte Musicum. Ханс Циммер. Universe

Arte Musicum. Ханс Циммер. Universe

6+
Возраст 6+
Билеты от 3500₽

О концерте/спектакле

Симфоническое путешествие в мир Ханса Циммера

Невероятные сочинения Ханса Циммера – это язык, который связывает Вселенную и человеческую душу. Его музыка окутывает нас, как магический вихрь, наполняя жизнь радостью, глубиной и гармонией. Каждая нота и мелодия создают эмоциональные ландшафты, напоминая о нашей связи с космосом.

Слушая его произведения, мы словно путешествуем по бескрайним просторам космоса, наблюдая за звездами, планетами и галактиками. Музыка Циммера возвращает нас в величественное время, когда человечество сделало первый шаг на Луну и мечтает о неведомых мирах и неизведанных горизонтах, которые всегда притягивают наши сердца.

Глубина музыки и её воздействие

Композиции Ханса Циммера проникают в глубь нашего духа, увлекая нас в мир мыслей, эмоций и мечтаний. Слушая его музыку, мы находим внутреннюю силу и осознаем важность каждого мгновения. Это безграничная сила его музыки говорит о Вселенной и о нас самих, открывая двери в неизведанные галактики, а также пробуждая огонь внутри наших сердец.

Уникальное событие в Московском планетарии

Симфоническое чудо, которое произойдёт на сцене планетария, будет дополнено космической видеопроекцией 360 градусов на большом звёздном куполе. Эти видеопроекции были специально разработаны креативной командой Московского планетария и включают уникальные съёмки с космических видеотелескопов, нарисованные нейросетью графические элементы, а также удивительный видеоряд от художников-аниматоров Роскосмоса.

Не упустите возможность стать частью симфонического шоу «Ханс Циммер | Universe», которое невозможно увидеть на других мероприятиях Московского планетария. Погрузитесь в незабываемое путешествие по самым прекрасным уголкам галактики под музыку непревзойдённого композитора.

Программа концерта

  • Kung Fu Panda
  • Gladiator
  • The Lion King
  • Sherlock Holmes
  • Madagascar
  • Interstellar
  • Molossus
  • Leave No Man Behind
  • Mombasa
  • Time
  • Kraken
  • Pirates

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
23 августа
Планетарий Москва, Садовая-Кудринская, 5, стр. 1
20:00 от 3500 ₽

В ближайшие дни

Мировые рок-хиты на виолончелях: Atomic Cellos
6+
Рок Живая музыка
Мировые рок-хиты на виолончелях: Atomic Cellos
13 сентября в 17:30 Standup Café
от 1200 ₽
18+
Вечеринка Эстрада
Кому за
18 декабря в 19:00 Глебовский ДК
от 1500 ₽
Супер проверка комиков с ТВ
18+
Юмор
Супер проверка комиков с ТВ
30 августа в 18:00 Standup Café
от 600 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше