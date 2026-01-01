BILLIE EILISH в исполнении струнного оркестра

Трибьют-концерт Билли Айлиш струнного оркестра Hard Rock Orchestra

В КЗ «Измайлово» пройдет уникальный концерт струнного оркестра Hard Rock Orchestra, посвященный дню рождения Билли Айлиш Пайрат Бэрд О’Коннелл. В программе — полтора часа музыки с оркестровыми аранжировками хитов певицы. Зрителей ждут такие знаменитые композиции, как «Ocean Eyes», «Six Feet Under», «Lunch» и «Birds of a Feather». Этот концерт станет настоящим событием для поклонников Билли Айлиш и ценителей оркестрового звучания современных треков.

Билли Айлиш — это не просто певица, а явление в мире музыки. За свою карьеру она получила 481 номинацию и 184 победы, включая две премии «Оскар» и девять «Грэмми», несмотря на то что на данный момент выпустила всего три альбома. В 17 лет она выступила в Москве перед многотысячной аудиторией и с тех пор успела завоевать сердце миллионов. Билли стала живой классикой, вдохновляющей новые поколения исполнителей. Не упустите шанс услышать ее шедевры в формате оркестрового концерта!

Струнный оркестр Hard Rock Orchestra впервые в мире представит полноценный трибьют-концерт в честь Билли Айлиш. В программе будут как знаковые композиции, так и свежие хиты. Зрителей ожидает невероятная атмосфера и музыкальный опыт, который запомнится надолго. А прозвучит ли на концерте всем известная «Bad Guy»?