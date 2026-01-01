Сюжет спектакля

В нашем спектакле «Уж замуж невтерпеж» главную инициативу берет на себя герой Женя — положительный «мужчина мечты». Он стремится познакомиться с родителями своей девушки, что необычно, ведь обычно девушки хотят представить своих бойфрендов родителям. Однако, есть одно но — потенциальная теща находится «в местах не столь отдаленных». Чтобы стать законной женой, можно найти весьма оригинальный выход! И тут начинается путаница: невеста оказывается в растерянности, одна ложь порождает другую, а новоиспеченная «мамуля» оказывается такой же хитрой, как Остап Бендер. Гонка за счастьем полна смешных и нелепых ситуаций. Чем закончится эта увлекательная история? Смогут ли герои провести свадьбу или их ждет что-то иное? Ответы на эти вопросы ждут вас в спектакле. Не пропустите шанс пройти через множество комичных ситуаций и узнать, что же случится с нашими героями в финале!