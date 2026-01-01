Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Человек-паук: Новый день» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Уж замуж невтерпеж
Киноафиша Уж замуж невтерпеж

Спектакль Уж замуж невтерпеж

18+
Продолжительность 1 час 30 минут, без антракта
Возраст 18+

О спектакле

Сюжет спектакля

В нашем спектакле «Уж замуж невтерпеж» главную инициативу берет на себя герой Женя — положительный «мужчина мечты». Он стремится познакомиться с родителями своей девушки, что необычно, ведь обычно девушки хотят представить своих бойфрендов родителям. Однако, есть одно но — потенциальная теща находится «в местах не столь отдаленных». Чтобы стать законной женой, можно найти весьма оригинальный выход! И тут начинается путаница: невеста оказывается в растерянности, одна ложь порождает другую, а новоиспеченная «мамуля» оказывается такой же хитрой, как Остап Бендер. Гонка за счастьем полна смешных и нелепых ситуаций. Чем закончится эта увлекательная история? Смогут ли герои провести свадьбу или их ждет что-то иное? Ответы на эти вопросы ждут вас в спектакле. Не пропустите шанс пройти через множество комичных ситуаций и узнать, что же случится с нашими героями в финале!

Режиссер
Владимир Лихошерст
В ролях
Владимир Лихошерст
Арина Лопаткина
Виталий Елгин
Светлана Ивашкова
Ольга Кандазис

Фотографии

Уж замуж невтерпеж Уж замуж невтерпеж Уж замуж невтерпеж
Театральные подборки
Лучшие спектакли современных драматургов Лучшие спектакли современных драматургов Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше