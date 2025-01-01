В_Цветах: Шедевры классики в Отеле «Националь»

Концертный цикл «В ЦВЕТАХ»: Музыка, вдохновленная природой

Команда «Русские Музыкальные Сезоны» приглашает вас на новый цикл концертов «В ЦВЕТАХ», который преобразит величественные исторические залы в изысканные концертные пространства. В этом уникальном проекте роскошные декорации из живых цветов создают неповторимую атмосферу, погружая слушателей в мир утонченности и элегантности.

Цветы как символ музыки

Цветы на протяжении веков служили символом природной красоты и возвышенности. Они создают настроение и дарят удивительные эмоции. Многие композиторы, от классиков до современных авторов, находили вдохновение в цветах, используя их как метафору для передачи своей музыки. В рамках цикла «В ЦВЕТАХ» мы расширяем программу, включая шедевры великих классических композиторов, которые прекрасно отражают эту связь между музыкой и природой.

Программа концертов

На концертах предусмотрена свободная рассадка в соответствии с категорией билетов. Продолжительность каждого концерта составляет от 1 часа 20 до 40 минут.

03.08: Классика итальянской экспрессии

31.08: Французский шарм шедевров классики

Не упустите возможность насладиться уникальным сочетанием музыки и природы в рамках цикла «В ЦВЕТАХ»!