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#В_Цветах: Шедевры классики в Отеле «Националь»
Билеты от 5000₽
Киноафиша #В_Цветах: Шедевры классики в Отеле «Националь»

#В_Цветах: Шедевры классики в Отеле «Националь»

6+
Возраст 6+
Билеты от 5000₽

О концерте/спектакле

Концертный цикл «В ЦВЕТАХ»: Музыка, вдохновленная природой

Команда «Русские Музыкальные Сезоны» приглашает вас на новый цикл концертов «В ЦВЕТАХ», который преобразит величественные исторические залы в изысканные концертные пространства. В этом уникальном проекте роскошные декорации из живых цветов создают неповторимую атмосферу, погружая слушателей в мир утонченности и элегантности.

Цветы как символ музыки

Цветы на протяжении веков служили символом природной красоты и возвышенности. Они создают настроение и дарят удивительные эмоции. Многие композиторы, от классиков до современных авторов, находили вдохновение в цветах, используя их как метафору для передачи своей музыки. В рамках цикла «В ЦВЕТАХ» мы расширяем программу, включая шедевры великих классических композиторов, которые прекрасно отражают эту связь между музыкой и природой.

Программа концертов

На концертах предусмотрена свободная рассадка в соответствии с категорией билетов. Продолжительность каждого концерта составляет от 1 часа 20 до 40 минут.

  • 03.08: Классика итальянской экспрессии
  • 31.08: Французский шарм шедевров классики

Не упустите возможность насладиться уникальным сочетанием музыки и природы в рамках цикла «В ЦВЕТАХ»!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
21 сентября
Националь Москва, Моховая, 15/1, стр. 1
20:00 от 5000 ₽

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