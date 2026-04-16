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Бетховен. "Буря". 5 сонат. Илья Папоян (фортепиано)
Билеты от 900₽
Киноафиша Бетховен. "Буря". 5 сонат. Илья Папоян (фортепиано)

Бетховен. "Буря". 5 сонат. Илья Папоян (фортепиано)

6+
Возраст 6+
Билеты от 900₽

О концерте

Концерт Ильи Папояна в Московском доме музыки

В Доме музыки пройдет концерт Ильи Папояна (фортепиано) из цикла «32 сонаты Бетховена». В программе — сонаты Л. ван Бетховена №№ 16–20, включая знаменитую «Бурю» (№ 17).

Программа концерта

Концерт предложит любителям классической музыки уникальную возможность насладиться интерпретацией шедевров Бетховена, исполненных сатирно и эмоционально. Зрители услышат:

  • Соната № 16, соль мажор
  • Соната № 17, ре минор (Шекспировская)
  • Соната № 18, ми-бемоль мажор
  • Соната № 19, соль минор
  • Соната № 20, соль мажор

Соната № 17 и её особенности

Соната № 17, известная как «Шекспировская», отличается трагическими монологами и диалогами. Композитор сам намекнул, что её содержание близко к «Буре» Уильяма Шекспира. Эмоциональная насыщенность заставляет слушателей сопереживать героям произведения.

Контрасты звучания

Контратирующие мажорные сонаты окружают Шекспировскую сонату. В сонате № 16 можно заметить «человеческие, но не божественные» мотивы, а № 18 излучает радостное восприятие жизни.

Легкость и изящество

Сонаты № 19 и № 20, названные «Две легкие сонаты», выделяются миниатюрностью и изяществом. Эти произведения, вероятно, были написаны для утонченной дамы или благородной девицы, что также подчеркивает их нежный характер.

Об Илье Папояне

Илья Папоян — талантливый выпускник Санкт-Петербургской государственной консерватории. В 9 лет он стал лауреатом Международного юношеского конкурса имени Ф. Шопена и с тех пор активно выступает на ведущих сценах России и за рубежом. Его достижения включают награды на престижных конкурсах в Испании и Москве.

Концертная программа может быть изменена. Продолжительность мероприятия составит два отделения по 45 минут.

Купить билет на концерт Бетховен. "Буря". 5 сонат. Илья Папоян (фортепиано)

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