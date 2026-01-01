Михаил Лидский, фортепиано. Шедевры Равеля и Прокофьева

В Доме музыки состоится концерт Михаила Лидского (фортепиано), в программе которого шедевры Мориса Равеля и Сергея Прокофьева. Этот вечер объединяет французский импрессионизм и неоклассицизм с русским авангардом, что особенно порадует ценителей классической музыки.
В первом отделении прозвучат:
Во втором отделении зрители смогут насладиться сочинениями Прокофьева, которые открыли новую главу в мировом фортепианном творчестве. Мостиком между двумя мирами станет Аллеманда Прокофьева, перекликающаяся с менуэтами Равеля. Дальше зрителей ожидает поэтика контраста: от задорного гротеска до хрупкой щемящей лирики.
Программа включает наиболее известные произведения Прокофьева, такие как Вальс из оперы «Война и мир» и фрагменты из его балетов. Концерт обещает быть незабываемым для всех поклонников исполнительского мастерства.