Михаил Лидский, фортепиано. Шедевры Равеля и Прокофьева

Вечер с Михаилом Лидским в московском Доме музыки

В Доме музыки состоится концерт Михаила Лидского (фортепиано), в программе которого шедевры Мориса Равеля и Сергея Прокофьева. Этот вечер объединяет французский импрессионизм и неоклассицизм с русским авангардом, что особенно порадует ценителей классической музыки.

Программа вечера

В первом отделении прозвучат:

Завораживающая импрессионистическая пьеса «Игра воды»;

Минуэты, выполненные в духе неоклассицизма;

Цикл фантастических пьес-видений «Ночной Гаспар».

Во втором отделении зрители смогут насладиться сочинениями Прокофьева, которые открыли новую главу в мировом фортепианном творчестве. Мостиком между двумя мирами станет Аллеманда Прокофьева, перекликающаяся с менуэтами Равеля. Дальше зрителей ожидает поэтика контраста: от задорного гротеска до хрупкой щемящей лирики.

Программа включает наиболее известные произведения Прокофьева, такие как Вальс из оперы «Война и мир» и фрагменты из его балетов. Концерт обещает быть незабываемым для всех поклонников исполнительского мастерства.