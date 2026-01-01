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Михаил Лидский, фортепиано. Шедевры Равеля и Прокофьева
Билеты от 700₽
Киноафиша Михаил Лидский, фортепиано. Шедевры Равеля и Прокофьева

Михаил Лидский, фортепиано. Шедевры Равеля и Прокофьева

6+
Возраст 6+
Билеты от 700₽

О концерте

Вечер с Михаилом Лидским в московском Доме музыки

В Доме музыки состоится концерт Михаила Лидского (фортепиано), в программе которого шедевры Мориса Равеля и Сергея Прокофьева. Этот вечер объединяет французский импрессионизм и неоклассицизм с русским авангардом, что особенно порадует ценителей классической музыки.

Программа вечера

В первом отделении прозвучат:

  • Завораживающая импрессионистическая пьеса «Игра воды»;
  • Минуэты, выполненные в духе неоклассицизма;
  • Цикл фантастических пьес-видений «Ночной Гаспар».

Во втором отделении зрители смогут насладиться сочинениями Прокофьева, которые открыли новую главу в мировом фортепианном творчестве. Мостиком между двумя мирами станет Аллеманда Прокофьева, перекликающаяся с менуэтами Равеля. Дальше зрителей ожидает поэтика контраста: от задорного гротеска до хрупкой щемящей лирики.

Программа включает наиболее известные произведения Прокофьева, такие как Вальс из оперы «Война и мир» и фрагменты из его балетов. Концерт обещает быть незабываемым для всех поклонников исполнительского мастерства.

Купить билет на концерт Михаил Лидский, фортепиано. Шедевры Равеля и Прокофьева

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Ноябрь
21 ноября суббота
19:00
Дом музыки Москва, Космодамианская наб., 52, стр. 8
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