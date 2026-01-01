Спектакль «Бег» по М. Булгакову в театре имени В.И. Качалова

В театре имени В.И. Качалова состоится захватывающая постановка по пьесе «Бег», написанной в 1928 году. Эта работа осталась незамеченной при жизни автора, но ее глубокое содержание актуально и сегодня.

События пьесы разворачиваются на фоне последних месяцев Гражданской войны. В хаосе боев и скитаний переплетаются судьбы людей, ставших изгнанниками на своей земле. Читатели и зрители увидят на сцене картины последних боев за Крым, бегства за границу, тягот эмиграции в Константинополе и поисков счастья в Париже.

Все эти испытания дают героям возможность сделать выбор между жизнью и смертью, а единственным спасением становится любовь. Пьеса «Бег» актуализирует вечные вопросы о судьбе страны и личных выборах. Она обращается к тем, кто размышляет о своем месте в мире и о том, что значит быть родным на своей земле.

Спектакль обещает быть не только эмоциональным, но и глубоким размышлением о человеческих ценностях.