Барышня-крестьянка
Казанский ТЮЗ (временное здание) 12+
Продолжительность 60 минут
Возраст 12+

О спектакле

Спектакль лаборатории «Театр у школьной доски»

Спектакль «Барышня-крестьянка» в Казанском ТЮЗе стал результатом лаборатории «Театр у школьной доски» и предлагает зрителям новую интерпретацию известной работы Александра Пушкина. Эта постановка сохраняет шутливую иронию оригинального текста, а также напрямую обращается к современному зрителю.

Сюжет

В центре истории находится первая чистая и искренняя любовь Лизы Муромской и Алексея Берестова. Их чувства сталкиваются с враждой отцов, которые отчаянно противостоят их отношению. Однако на помощь влюбленным приходит выдумщица служанка, готовая изменить ход событий. Параллельно к традиционным элементам добавляется неожиданный предмет – электрогитара, что придает спектаклю современное звучание.

Что вас ждет

Зрители могут рассчитывать на живое исполнение, остроумные диалоги и неожиданные повороты сюжета, которые делают эту историю по-настоящему увлекательной. Спектакль вызывает улыбку и создает атмосферу веселья, при этом затрагивая важные темы о любви и семье.

Не упустите возможность насладиться этой уникальной интерпретацией классической истории о любви! Ожидаем вас в Казанском ТЮЗе.

3 июня среда
18:30
Казанский ТЮЗ (временное здание) Казань, Максима Горького, 13
от 500 ₽

Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях
Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус
Спектакли по классике литературы
