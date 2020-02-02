Спектакль Баядерка

«Баядерка»: классический балет в Михайловском театре

Балет «Баядерка» гармонично сочетает в себе строгость классической хореографии и экзотическую роскошь древней Индии. Спектакль, история которого насчитывает более полутора веков, остаётся одной из жемчужин мирового балетного искусства. Хореограф Начо Дуато создал новую версию, бережно сохранив основные элементы оригинальной постановки Мариуса Петипа. В спектакле сохранена привычная последовательность сцен и ключевые драматургические моменты, а также оставлены нетронутыми ценные фрагменты классического танцевального текста.



Новая интерпретация

Однако новая постановка избавлена от архаичных элементов и статичных мимических эпизодов. Их заменили динамичные и выразительные пластические решения, придающие балету свежесть и современность. На фоне блистательной древнеиндийской атмосферы разворачивается трагическая история любви храмовой танцовщицы Никии и благородного воина Солора. Их чувства обречены: им не суждено быть вместе ни в реальной жизни, ни в мире духов.