Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Дастур: Проклятие» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Бах и французский романтизм
12+
О концерте

Волшебство органной музыки

Приглашаем вас на уникальный концерт органной музыки, который состоится с участием известного артиста Евгения Авраменко. В программе звучат произведения великих композиторов, таких как Иоганн Себастьян Бах, Лефебюр-Вели, Франк и Гильман.

Программы концерта

На концерте будут представлены шедевры, которые олицетворяют дух романтизма, пронизанный глубокими эмоциями. Музыка Баха поражает своей многослойностью и глубиной, в то время как композиции Лефебюр-Вели и Франка добавляют звучанию яркие и выразительные оттенки.

Исполнитель

Евгений Авраменко – один из выдающихся органистов современности, который уже завоевал признание в различных странах. Его мастерство и чувственное исполнение дарят слушателям незабываемые впечатления от каждого произведения.

Зачем идти на концерт?

Эта музыкальная встреча станет настоящим подарком для ценителей органной музыки и классической искушенной аудитории. Вы сможете не только насладиться знаменитыми произведениями, но и пережить атмосферу искусства, создаваемую уникальными звуковыми волнами органа.

Не упустите возможность прикоснуться к миру великих композиторов в исполнении талантливого музыканта!

Купить билет на концерт Бах и французский романтизм

Помощь с билетами
В других городах
Май
11 мая понедельник
19:00
Новосибирская филармония Новосибирск, Красный просп., 32

На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше