Музыка с душой: концерт ансамбля русской песни «Бабкины внуки»

Ансамбль русской песни «Бабкины внуки» — это коллектив, обладающий уникальной харизмой и обаянием. Их песни наполнены глубоким смыслом и способны напоить душу благодатью. Ежегодно группа выступает с новыми аранжировками, а их тонкий музыкальный вкус создаёт неповторимый стиль, узнаваемый с первых нот.

Вокалист коллектива, баритон Владимир Латенков, обладает голосом, который невозможно спутать. «Бабкины внуки» выступают не только в России, но и за границей. Они принимали участие в концертах в таких знаковых местах, как Кремль, Красная площадь и Поклонная гора. Их творчество также звучало в посольствах России в Братиславе, Берлине и Варшаве.

Группа поддерживала нашу Олимпийскую сборную в Лондоне и Сочи, а также пела в Сирии, Крыму и на Донбассе. Их клипы собрали миллионы просмотров и множество положительных откликов по всему миру.

Концерт, который объединяет

Когда «Бабкины внуки» выходят на сцену, весь зал наполняется атмосферой добра, восторга и любви. Каждый концерт — это торжество настоящего, живого мужского многоголосия, завораживающее искренностью и силой русской песни. В программе будут только лучшие и самые любимые произведения, а также сюрпризы и премьеры!

Приходите на их концерты с друзьями, родными и детьми! Продолжительность мероприятия — 2 часа с антрактом.