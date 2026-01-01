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Бабкины внуки
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Бабкины внуки

6+
Возраст 6+

О концерте

Музыка с душой: концерт ансамбля русской песни «Бабкины внуки»

Ансамбль русской песни «Бабкины внуки» — это коллектив, обладающий уникальной харизмой и обаянием. Их песни наполнены глубоким смыслом и способны напоить душу благодатью. Ежегодно группа выступает с новыми аранжировками, а их тонкий музыкальный вкус создаёт неповторимый стиль, узнаваемый с первых нот.

Вокалист коллектива, баритон Владимир Латенков, обладает голосом, который невозможно спутать. «Бабкины внуки» выступают не только в России, но и за границей. Они принимали участие в концертах в таких знаковых местах, как Кремль, Красная площадь и Поклонная гора. Их творчество также звучало в посольствах России в Братиславе, Берлине и Варшаве.

Группа поддерживала нашу Олимпийскую сборную в Лондоне и Сочи, а также пела в Сирии, Крыму и на Донбассе. Их клипы собрали миллионы просмотров и множество положительных откликов по всему миру.

Концерт, который объединяет

Когда «Бабкины внуки» выходят на сцену, весь зал наполняется атмосферой добра, восторга и любви. Каждый концерт — это торжество настоящего, живого мужского многоголосия, завораживающее искренностью и силой русской песни. В программе будут только лучшие и самые любимые произведения, а также сюрпризы и премьеры!

Приходите на их концерты с друзьями, родными и детьми! Продолжительность мероприятия — 2 часа с антрактом.

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В других городах
Октябрь
31 октября суббота
19:00
Колизей Санкт-Петербург, Невский просп., 100
от 1000 ₽

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