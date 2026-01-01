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Голос Диснея
Киноафиша Голос Диснея

Голос Диснея

6+
Возраст 6+

О концерте

Голос Диснея в Лютеранской церкви Яани Кирик

Приглашаем вас на удивительный концерт «Голос Диснея», который состоится в Лютеранской церкви Яани Кирик! Гостей ждут любимые песни из детства в исполнении Ансамбля солистов Оркестра 1703 и талантливых вокалистов Елизаветы Боковой и Артемия Гудкова.

На стенах кирхи оживут яркие образы знаменитых диснеевских персонажей — Русалочки, Алладина, Симбы, Тимона и Пумбы. Художественный руководитель оркестра Георгий Фёдоров подготовил множество интерактивных моментов, которые сделают вечер еще более запоминающимся.

Почему стоит посетить концерт?

Этот концерт — настоящая находка для зрителей всех возрастов. Он погружает в атмосферу беззаботного детства и позволяет вновь насладиться знакомыми мелодиями. «Голос Диснея» напомнит о ярких моментах из любимых мультфильмов и подарит вам беспечное настроение!

Что вас ожидает?

На концерте вы не только будете слышать знакомые песни, но и сможете спеть их вместе со всеми присутствующими. Поддержите талантливых артистов в сопровождении профессионального ансамбля!

Интерактивные моменты

Ожидайте сюрпризы и интерактивные игры от Георгия Фёдорова. Этот вечер поможет забыть обо всех заботах и насладиться волшебством музыки и зрелищем!

Не упустите возможность вернуть в свою жизнь искренние радости детства — спешите приобрести билеты на концерт «Голос Диснея»!

Купить билет на концерт Голос Диснея

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В других городах
Июль
Август
4 июля суббота
19:30
Анненкирхе Санкт-Петербург, Кирочная, 8, литера В
от 1000 ₽
22 августа суббота
19:30
Анненкирхе Санкт-Петербург, Кирочная, 8, литера В
от 1000 ₽

Фотографии

Голос Диснея Голос Диснея Голос Диснея

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