Спектакль Баба-яга

Феерическое сценическое шоу для всей семьи в Самаре

Приглашаем вас на захватывающее театрализованное представление от создателей «Алисы в стране чудес», которое уже покорило сердца тысяч зрителей! Наш новый спектакль наполнен магией и чудесами, которые не оставят равнодушными ни детей, ни взрослых.

Что вас ждет на сцене?

В этом удивительном шоу вы увидите:

Как «Баба Яга» проводит химические опыты в своем волшебном котле;

Тайны исчезновения «Кощей» в телефонной будке;

Зрелищные молнии от «Тесла» машины, которые будут сверкает на сцене;

Много других маленьких чудес, которые создадут атмосферу волшебства.

Интерактивные моменты для зрителей

Наши юные зрители станут активными участниками шоу! Они будут помогать героям побеждать «Зло» «Добром». Ожидайте множество интерактивных моментов и совместных опытов, которые сделают спектакль незабываемым.

Не упустите шанс!

Приходите и погружайтесь в мир волшебства и приключений вместе с нами. Мы ждем вас на нашем спектакле, который подарит новые эмоции и яркие впечатления!