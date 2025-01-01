Спектакль Баба-яга

Приглашаем вас на захватывающее театрализованное представление от создателей «Алисы в стране чудес», которое уже покорило сердца тысяч зрителей! Наш новый спектакль наполнен магией и чудесами, которые не оставят равнодушными ни детей, ни взрослых.
В этом удивительном шоу вы увидите:
Наши юные зрители станут активными участниками шоу! Они будут помогать героям побеждать «Зло» «Добром». Ожидайте множество интерактивных моментов и совместных опытов, которые сделают спектакль незабываемым.
Приходите и погружайтесь в мир волшебства и приключений вместе с нами. Мы ждем вас на нашем спектакле, который подарит новые эмоции и яркие впечатления!