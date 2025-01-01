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Баба-яга
Киноафиша Баба-яга

Спектакль Баба-яга

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Феерическое сценическое шоу для всей семьи в Самаре

Приглашаем вас на захватывающее театрализованное представление от создателей «Алисы в стране чудес», которое уже покорило сердца тысяч зрителей! Наш новый спектакль наполнен магией и чудесами, которые не оставят равнодушными ни детей, ни взрослых.

Что вас ждет на сцене?

В этом удивительном шоу вы увидите:

  • Как «Баба Яга» проводит химические опыты в своем волшебном котле;
  • Тайны исчезновения «Кощей» в телефонной будке;
  • Зрелищные молнии от «Тесла» машины, которые будут сверкает на сцене;
  • Много других маленьких чудес, которые создадут атмосферу волшебства.

Интерактивные моменты для зрителей

Наши юные зрители станут активными участниками шоу! Они будут помогать героям побеждать «Зло» «Добром». Ожидайте множество интерактивных моментов и совместных опытов, которые сделают спектакль незабываемым.

Не упустите шанс!

Приходите и погружайтесь в мир волшебства и приключений вместе с нами. Мы ждем вас на нашем спектакле, который подарит новые эмоции и яркие впечатления!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Самара, 28 сентября
КРЦ «Звезда» Самара, Ново-Садовая, 106г
11:00 от 600 ₽

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