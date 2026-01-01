Спектакль «Б. - Мой приятель». Сергей Чонишвили

Приглашаем вас на уникальный спектакль «Разговор о Нём и о Нас по душам… наизнанку», который погружает зрителей в мир глубоких размышлений и музыкальных откровений. Этот проект обещает стать настоящим событием в театральной жизни.
В центре постановки — пронзительная и ироничная история о внутреннем диалоге человека с самим собой, вдохновленная произведениями французского писателя Сирила Массаротто. Спектакль исследует таинственную личность, известную как Б. Кто он? Почему его присутствие так ощутимо в каждом из нас? Актеры и музыканты создают атмосферу, заставляющую задуматься о внутреннем мире каждого зрителя.
На сцене выступят:
В программе звучит Фантазия по мотивам произведений Сирила Массаротто, а также музыка П. И. Чайковского в обработке Светланы Нестеровой. Это сочетание классической музыки и театрального искусства создаст невероятно атмосферное представление.
Не упустите возможность стать частью этого уникального театрального события! Спектакль уже ждет вас, чтобы увести в мир глубоких переживаний и эмоций.