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«Б. - Мой приятель». Сергей Чонишвили
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Киноафиша «Б. - Мой приятель». Сергей Чонишвили

Спектакль «Б. - Мой приятель». Сергей Чонишвили

16+
Возраст 16+
Билеты от 0₽

О спектакле

Музыкальный спектакль Сергея Чонишвили «Б. — Мой приятель»

Приглашаем вас на уникальный спектакль «Разговор о Нём и о Нас по душам… наизнанку», который погружает зрителей в мир глубоких размышлений и музыкальных откровений. Этот проект обещает стать настоящим событием в театральной жизни.

О чем спектакль?

В центре постановки — пронзительная и ироничная история о внутреннем диалоге человека с самим собой, вдохновленная произведениями французского писателя Сирила Массаротто. Спектакль исследует таинственную личность, известную как Б. Кто он? Почему его присутствие так ощутимо в каждом из нас? Актеры и музыканты создают атмосферу, заставляющую задуматься о внутреннем мире каждого зрителя.

Выдающиеся исполнители

На сцене выступят:

  • Сергей Чонишвили — художественное слово, заслуженный артист России, лауреат премий «Чайка» и им. И. Смоктуновского.
  • Ксения Куэльяр — флейта, лауреат Всероссийского и Международного конкурсов.
  • Тихон Лукьяненко — скрипка, лауреат Всероссийского и Международного конкурсов.
  • Иван Мясников — контрабас, лауреат международных конкурсов.
  • Николай Мажара — фортепиано, лауреат всероссийских и международных музыкальных конкурсов.

Музыкальная программа

В программе звучит Фантазия по мотивам произведений Сирила Массаротто, а также музыка П. И. Чайковского в обработке Светланы Нестеровой. Это сочетание классической музыки и театрального искусства создаст невероятно атмосферное представление.

Не пропустите!

Не упустите возможность стать частью этого уникального театрального события! Спектакль уже ждет вас, чтобы увести в мир глубоких переживаний и эмоций.

В ролях
Сергей Чонишвили
Сергей Чонишвили

Купить билет на спектакль «Б. - Мой приятель». Сергей Чонишвили

Помощь с билетами
Сентябрь
Ноябрь
Апрель
30 сентября среда
19:00
Театральный центр «На Страстном» Москва, Страстной б-р, 8а
24 ноября вторник
19:00
Театральный центр «На Страстном» Москва, Страстной б-р, 8а
15 апреля четверг
19:00
Театральный центр «На Страстном» Москва, Страстной б-р, 8а
В других городах
Сентябрь
23 сентября среда
19:00
Дворец искусств Ленинградской области Санкт-Петербург, пл. Стачек, 4
от 2000 ₽
29 сентября вторник
19:00
Уфимский ГДК Уфа, просп. Октября, 137
19:00
Башкортостан Уфа, Ленина, 50
от 5000 ₽
19:00
Рязанская филармония Рязань, Ленина, 26

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