Театр музыкально-пластической драмы «Преображение» приглашает зрителей на спектакль по пьесе Дмитрия Данилова. Это произведение исследует жизненные перипетии тридцатилетнего жителя Подольска, который неожиданно оказывается за решёткой без объяснения причин.
Главный герой – рядовой человек, не знающий, за что его задержали. Полицейские намерены провести допрос, но вместо обычной процедуры все превращается в необычный сеанс психотерапии. Во время беседы герой открывает для себя много нового о себе и окружающем мире, попадая в водоворот неожиданных откровений и глубоких размышлений.
Спектакль был отмечен дипломом «Творческая удача» на Областном театральном фестивале «Премьеры сезона 2020-2021». Он станет интересен тем, кто ценит глубокие психологические аспекты и неожиданные повороты сюжета.
Не упустите шанс увидеть эту захватывающую историю о самопознании и открытиях на сцене театра "Преображение".