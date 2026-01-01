Социально-ироничная драма в театре "Преображение"

Театр музыкально-пластической драмы «Преображение» приглашает зрителей на спектакль по пьесе Дмитрия Данилова. Это произведение исследует жизненные перипетии тридцатилетнего жителя Подольска, который неожиданно оказывается за решёткой без объяснения причин.

Краткое содержание

Главный герой – рядовой человек, не знающий, за что его задержали. Полицейские намерены провести допрос, но вместо обычной процедуры все превращается в необычный сеанс психотерапии. Во время беседы герой открывает для себя много нового о себе и окружающем мире, попадая в водоворот неожиданных откровений и глубоких размышлений.

Награды и отзывы

Спектакль был отмечен дипломом «Творческая удача» на Областном театральном фестивале «Премьеры сезона 2020-2021». Он станет интересен тем, кто ценит глубокие психологические аспекты и неожиданные повороты сюжета.

Информация для зрителей

Возрастное ограничение: 16+

Продолжительность спектакля: 1 час 10 минут

Вход в зрительный зал с едой и напитками запрещён, как и после третьего звонка.

Убедительная просьба иметь сменную обувь.

Не упустите шанс увидеть эту захватывающую историю о самопознании и открытиях на сцене театра "Преображение".