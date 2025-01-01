Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Баба-яга, Иван и Леший
Киноафиша Баба-яга, Иван и Леший

Спектакль Баба-яга, Иван и Леший

Постановка
Город 0+
Продолжительность 45 минут
Возраст 0+

О концерте/спектакле

Спектакль-Сказка для семейного просмотра «Баба-яга, Иван и Леший»

Приглашаем вас на увлекательный спектакль для всей семьи — «Баба-яга, Иван и Леший». Эта интерактивная сказка погрузит зрителей в волшебный мир, где каждый сможет стать частью истории!

О спектакле

В спектакле актёры предложат юным зрителям разыграть перед ними увлекательный сюжет. Главные роли исполнят:

  • Татьяна Быкова — Баба Яга
  • Татьяна Стенина — Василиса
  • Борис Трейбич — Леший
  • Евгений Колотилин — Иван

Сюжет разворачивается вокруг того, как Баба Яга заманивает Василису в лес и заколдовывает её. На помощь спешит храбрый Иван, который вместе с добрым Лешим преодолевает испытания и выполняет задания, чтобы спасти свою невесту.

Интерактивность и участие зрителей

Юные зрители не просто наблюдают за происходящим, но и активно помогают добрым героям в борьбе с Бабой Ягой. Это создаёт уникальную атмосферу, где каждый может почувствовать себя частью сказки.

Информация о спектакле

  • Режиссёр: Виктор Тимофеев
  • Продолжительность: 45 минут

Не упустите возможность окунуться в мир волшебства и приключений с «Баба-яга, Иван и Леший»! Мы уверены, что добро обязательно победит зло!

Купить билет на спектакль Баба-яга, Иван и Леший

Помощь с билетами
В других городах
Октябрь
12 октября воскресенье
12:00
Город Самара, просп. Ленина, 14а
от 550 ₽

Фотографии

Баба-яга, Иван и Леший Баба-яга, Иван и Леший Баба-яга, Иван и Леший Баба-яга, Иван и Леший

В ближайшие дни

Алые паруса
12+
Драма
Алые паруса
15 ноября в 18:00 Самарский театр драмы им. Горького
от 400 ₽
Маленький принц
12+
Детский
Маленький принц
27 сентября в 16:00 Самарский театр драмы им. Горького
от 1500 ₽
Муха-цокотуха
0+
Детский
Муха-цокотуха
19 октября в 11:00 ДК железнодорожников им. Пушкина
от 300 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше