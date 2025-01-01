Спектакль Баба-яга, Иван и Леший

Спектакль-Сказка для семейного просмотра «Баба-яга, Иван и Леший»

Приглашаем вас на увлекательный спектакль для всей семьи — «Баба-яга, Иван и Леший». Эта интерактивная сказка погрузит зрителей в волшебный мир, где каждый сможет стать частью истории!

О спектакле

В спектакле актёры предложат юным зрителям разыграть перед ними увлекательный сюжет. Главные роли исполнят:

Татьяна Быкова — Баба Яга

Татьяна Стенина — Василиса

Борис Трейбич — Леший

Евгений Колотилин — Иван

Сюжет разворачивается вокруг того, как Баба Яга заманивает Василису в лес и заколдовывает её. На помощь спешит храбрый Иван, который вместе с добрым Лешим преодолевает испытания и выполняет задания, чтобы спасти свою невесту.

Интерактивность и участие зрителей

Юные зрители не просто наблюдают за происходящим, но и активно помогают добрым героям в борьбе с Бабой Ягой. Это создаёт уникальную атмосферу, где каждый может почувствовать себя частью сказки.

Информация о спектакле

Режиссёр: Виктор Тимофеев

Виктор Тимофеев Продолжительность: 45 минут

Не упустите возможность окунуться в мир волшебства и приключений с «Баба-яга, Иван и Леший»! Мы уверены, что добро обязательно победит зло!