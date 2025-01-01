Меню
Варшавская мелодия
Киноафиша Варшавская мелодия

Спектакль Варшавская мелодия

16+
Режиссер Артем Филипповский
Продолжительность 2 часа 40 минут, 1 антракт
Возраст 16+

О спектакле

«Варшавская мелодия»: спектакль о любви и долге

Спектакль, основанный на пьесе Леонида Зорина, рассказывает о глубоких чувствах и непростом выборе между любовью и долгом. Как отметил сам автор: «Сколько людей живут со мной в одно время. И я их никогда не узнаю. Всегда и всюду границы, границы... Границы времени, границы пространства, границы государств. Границы наших сил. Только наши надежды не имеют границ». В этом контексте unfolds история двух молодых людей.

Сюжет

Действие пьесы разворачивается в послевоенной Москве. Основные персонажи — студентка консерватории полячка Гелена и Виктор, будущий винодел, переживший ужасы войны. Несмотря на культурные и интеллектуальные различия, их пути пересекаются, и между ними возникает искренняя любовь. Эта история любви, начавшаяся в 1946 году, будет развиваться на протяжении нескольких десятилетий, покоряя сердца зрителей.

Тема и глубокий смысл

«Варшавская мелодия» — это не просто романтическая история. Она погружает в тонкости взаимодействия чувств и обязанностей. Главные герои сталкиваются с последствиями своего выбора, которые определяют их дальнейшую жизнь. Каждая страница пьесы насыщена эмоциями, заставляющими задуматься о границах, которые мы ставим перед собой.

О писателе

Леонид Зорин, написавший «Варшавскую мелодию» в середине 1960-х годов, позже признавался, что в пьесе он описал свою личную жизнь и эмоции. Это добавляет особую глубину произведению, делая его ближе и понятнее каждой аудитории.

Спектакль обещает быть не только увлекательным, но и заставляющим зрителей переосмыслить темы любви и долга. Не упустите возможность посетить это театральное событие.

Декабрь
Январь
Февраль
12 декабря пятница
19:00
Место действия Самара, Никитинская, 53
от 1800 ₽
13 декабря суббота
19:00
Место действия Самара, Никитинская, 53
от 1600 ₽
25 декабря четверг
19:00
Место действия Самара, Никитинская, 53
от 1600 ₽
26 декабря пятница
19:00
Место действия Самара, Никитинская, 53
от 1600 ₽
5 января понедельник
18:00
Место действия Самара, Никитинская, 53
от 1600 ₽
6 января вторник
18:00
Место действия Самара, Никитинская, 53
от 1600 ₽
30 января пятница
19:00
Место действия Самара, Никитинская, 53
от 1600 ₽
31 января суббота
18:00
Место действия Самара, Никитинская, 53
от 1600 ₽
1 февраля воскресенье
18:00
Место действия Самара, Никитинская, 53
от 1600 ₽

