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Мольер
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Спектакль Мольер

16+
Режиссер Зураб Нанобашвили
Продолжительность 2 часа 30 минут, 1 антракт
Возраст 16+

О спектакле

Мольер: век комедии и особая судьба Тамбовского драмтеатра

Время Людовика XIV, короля-Солнца, считается расцветом французской комедии. Этот период стал домом для гениального драматурга Мольера. Каждая его пьеса, включая Тартюфа, вызывала широкий резонанс и неоднозначные оценки.

Но слава и успех не всегда идут рука об руку с счастьем. Мольер сталкивался с завистью, клеветой и даже королевским неодобрением. Его творчество вдохновило многих авторов, в том числе Михаила Булгакова, который много раз обращался к жизни и произведениям этого великого комедиографа.

Наследие Мольера в творчестве Булгакова

Булгаков посвятил Мольеру несколько своих работ:

  • Кабала святош (Мольер) – пьеса, раскрывающая темные стороны жизни великого драматурга.
  • Жизнь господина де Мольера – романтизированная биография.
  • Полоумный Журден – адаптация мольеровского шедевра Мещанин во дворянстве.
  • Перевод комедии Скупой.

Каждое из этих произведений погружает зрителя в атмосферу XVII века, отображая сложный характер и судьбу гениального автора.

Мольер в театре

Сегодня его пьесы ставятся на сценах театров по всему миру. Тамбовский академический ордена «Знак Почёта» драматический театр также не обошел стороной творчество Мольера. Здесь зрители могут увидеть его работы, сквозь призму современности, сохраняя дух времени.

Не упустите возможность насладиться шедеврами комедии, которые продолжают вдохновлять и развлекать зрителей уже много веков!

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В других городах
Октябрь
8 октября четверг
18:30
Самарский театр драмы им. Горького Самара, пл. Чапаева, 1
от 400 ₽

Фотографии

Мольер Мольер Мольер Мольер Мольер Мольер

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