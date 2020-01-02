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Баба Шанель
Киноафиша Баба Шанель

Спектакль Баба Шанель

Постановка
Коляда-театр 18+
Продолжительность 2 часа 20 минут, 1 антракт
Возраст 18+

О спектакле

Легендарная «Баба Шанель» в Коляда-театре

Спектакль «Баба Шанель» открывается атмосферой веселого застолья. Актовый зал ДК ВОГ (Всероссийского общества глухих) празднично украшен в честь 10-летия ансамбля русской песни «Наитие».

Герои спектакля

На сцене — пять колоритных участниц ансамбля: Сара Абрамовна, Капитолина Петровна, Ираида Семеновна, Нина Андреевна и Тамара Ивановна. Каждой из них за 60, но они полны жизненной энергии, жажды любви и стремления быть любимыми. Особенно выделяется молодой баянист Сергей, руководитель ансамбля, в которого все старушки тайно влюблены.

Конфликт и эмоции

Веселое застолье неожиданно нарушает появление Розы — новой участницы ансамбля, которой отведена роль солистки. Спектакль изобилует искрометными диалогами, красочными костюмами, зажигательной музыкой, песнями и танцами. Зрителей ждет не только смех, но и возможность задуматься о жизни и любви.

В конце концов, этот спектакль — о нас с вами. О вечных поисках счастья, о любви и о жизни, в которой каждый человек стремится найти свое место.

Приходите в «Коляда-театр» за радостью и эмоциями!

Режиссер
Николай Коляда
В ролях
Сергей Федоров
Наталья Гаранина
Татьяна Бунькова
Вера Цвиткис
Тамара Зимина
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В других городах
Август
25 августа вторник
19:00
Коляда-театр Екатеринбург, просп. Ленина, 97
от 1200 ₽

Фотографии

Баба Шанель Баба Шанель

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