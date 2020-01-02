Легендарная «Баба Шанель» в Коляда-театре

Спектакль «Баба Шанель» открывается атмосферой веселого застолья. Актовый зал ДК ВОГ (Всероссийского общества глухих) празднично украшен в честь 10-летия ансамбля русской песни «Наитие».

Герои спектакля

На сцене — пять колоритных участниц ансамбля: Сара Абрамовна, Капитолина Петровна, Ираида Семеновна, Нина Андреевна и Тамара Ивановна. Каждой из них за 60, но они полны жизненной энергии, жажды любви и стремления быть любимыми. Особенно выделяется молодой баянист Сергей, руководитель ансамбля, в которого все старушки тайно влюблены.

Конфликт и эмоции

Веселое застолье неожиданно нарушает появление Розы — новой участницы ансамбля, которой отведена роль солистки. Спектакль изобилует искрометными диалогами, красочными костюмами, зажигательной музыкой, песнями и танцами. Зрителей ждет не только смех, но и возможность задуматься о жизни и любви.

В конце концов, этот спектакль — о нас с вами. О вечных поисках счастья, о любви и о жизни, в которой каждый человек стремится найти свое место.

Приходите в «Коляда-театр» за радостью и эмоциями!