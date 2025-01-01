Меню
Увлекательное путешествие по Новосибирску. Водная экскурсия

Новосибирск, которому исполнилось 130 лет, является не только самым быстрорастущим городом в мире, но и значимым культурным центром. Это город с развитой инфраструктурой, в котором находится более 20 вузов, 7 международных исследовательских институтов и 15 театров.

Интересные факты о Новосибирске

  • Новосибирск попал в Книгу рекордов Гиннесса как город, ставший миллионником за 70 лет. Для Москвы на это потребовалось 850 лет.
  • Здесь расположен самый длинный крытый метромост в мире, длина которого составляет 2145 метров. У моста есть специальные ролики, позволяющие изменять его длину до полуметра в зависимости от перепадов температуры.
  • Бугринский мост - это автомобильный мост с самым большим в мире русловым арочным пролетом, что делает его живописным местом для фото.
  • Проспект Академика Лаврентьева в Академгородке часто называют «самой умной улицей в мире».

Душевная экскурсия «Город 54»

Экскурсия «Город 54» призвана познакомить вас с увлекательной историей Новосибирска. Она создана специально для семейной аудитории. Во время прогулки звучат музыкальные композиции, включая песни о городе, что делает ее особенно приятной и запоминающейся для детей.

Наш гид поделится с вами увлекательными фактами о городе, расскажет о лучших кафе и ресторанах, а также покажет самые красивые фотолокации, где можно запечатлеть незабываемые моменты.

Новосибирск, 6 сентября
Теплоход «Новосибирск» Новосибирск, Добролюбова, 2б, пристань «Речной вокзал»
15:45 от 800 ₽
Новосибирск, 7 сентября
Теплоход «Новосибирск» Новосибирск, Добролюбова, 2б, пристань «Речной вокзал»
15:45 от 800 ₽
Новосибирск, 8 сентября
Теплоход «Новосибирск» Новосибирск, Добролюбова, 2б, пристань «Речной вокзал»
15:45 от 800 ₽
Новосибирск, 9 сентября
Теплоход «Новосибирск» Новосибирск, Добролюбова, 2б, пристань «Речной вокзал»
15:45 от 800 ₽
Новосибирск, 10 сентября
Теплоход «Новосибирск» Новосибирск, Добролюбова, 2б, пристань «Речной вокзал»
15:45 от 800 ₽
Новосибирск, 11 сентября
Теплоход «Новосибирск» Новосибирск, Добролюбова, 2б, пристань «Речной вокзал»
15:45 от 800 ₽
Новосибирск, 12 сентября
Теплоход «Новосибирск» Новосибирск, Добролюбова, 2б, пристань «Речной вокзал»
15:45 от 800 ₽
Новосибирск, 13 сентября
Теплоход «Новосибирск» Новосибирск, Добролюбова, 2б, пристань «Речной вокзал»
15:45 от 800 ₽
Новосибирск, 14 сентября
Теплоход «Новосибирск» Новосибирск, Добролюбова, 2б, пристань «Речной вокзал»
15:45 от 800 ₽
Новосибирск, 15 сентября
Теплоход «Новосибирск» Новосибирск, Добролюбова, 2б, пристань «Речной вокзал»
15:45 от 800 ₽
Новосибирск, 16 сентября
Теплоход «Новосибирск» Новосибирск, Добролюбова, 2б, пристань «Речной вокзал»
15:45 от 800 ₽
Новосибирск, 17 сентября
Теплоход «Новосибирск» Новосибирск, Добролюбова, 2б, пристань «Речной вокзал»
15:45 от 800 ₽
Новосибирск, 18 сентября
Теплоход «Новосибирск» Новосибирск, Добролюбова, 2б, пристань «Речной вокзал»
15:45 от 800 ₽
Новосибирск, 19 сентября
Теплоход «Новосибирск» Новосибирск, Добролюбова, 2б, пристань «Речной вокзал»
15:45 от 800 ₽
Новосибирск, 20 сентября
Теплоход «Новосибирск» Новосибирск, Добролюбова, 2б, пристань «Речной вокзал»
15:45 от 800 ₽
Новосибирск, 21 сентября
Теплоход «Новосибирск» Новосибирск, Добролюбова, 2б, пристань «Речной вокзал»
15:45 от 800 ₽
Новосибирск, 22 сентября
Теплоход «Новосибирск» Новосибирск, Добролюбова, 2б, пристань «Речной вокзал»
15:45 от 800 ₽
Новосибирск, 23 сентября
Теплоход «Новосибирск» Новосибирск, Добролюбова, 2б, пристань «Речной вокзал»
15:45 от 800 ₽
Новосибирск, 24 сентября
Теплоход «Новосибирск» Новосибирск, Добролюбова, 2б, пристань «Речной вокзал»
15:45 от 800 ₽
Новосибирск, 25 сентября
Теплоход «Новосибирск» Новосибирск, Добролюбова, 2б, пристань «Речной вокзал»
15:45 от 800 ₽
Новосибирск, 26 сентября
Теплоход «Новосибирск» Новосибирск, Добролюбова, 2б, пристань «Речной вокзал»
15:45 от 800 ₽
Новосибирск, 27 сентября
Теплоход «Новосибирск» Новосибирск, Добролюбова, 2б, пристань «Речной вокзал»
15:45 от 800 ₽
Новосибирск, 28 сентября
Теплоход «Новосибирск» Новосибирск, Добролюбова, 2б, пристань «Речной вокзал»
15:45 от 800 ₽
Новосибирск, 29 сентября
Теплоход «Новосибирск» Новосибирск, Добролюбова, 2б, пристань «Речной вокзал»
15:45 от 800 ₽
Новосибирск, 30 сентября
Теплоход «Новосибирск» Новосибирск, Добролюбова, 2б, пристань «Речной вокзал»
15:45 от 800 ₽

В ближайшие дни

Шесть мостов
0+
Экскурсия
Шесть мостов
13 сентября в 17:30 Теплоход «Новосибирск»
от 1000 ₽
Валентин Серов: к 160-летию. Вселенная мастера. Обзорная экскурсия
12+
Экскурсия
Валентин Серов: к 160-летию. Вселенная мастера. Обзорная экскурсия
14 сентября в 17:00 Новосибирский художественный музей
от 650 ₽
Валентин Серов: к 160-летию. Вселенная мастера. Обзорная экскурсия
12+
Экскурсия
Валентин Серов: к 160-летию. Вселенная мастера. Обзорная экскурсия
6 сентября в 15:00 Новосибирский художественный музей
от 650 ₽
