Новосибирск, которому исполнилось 130 лет, является не только самым быстрорастущим городом в мире, но и значимым культурным центром. Это город с развитой инфраструктурой, в котором находится более 20 вузов, 7 международных исследовательских институтов и 15 театров.
Экскурсия «Город 54» призвана познакомить вас с увлекательной историей Новосибирска. Она создана специально для семейной аудитории. Во время прогулки звучат музыкальные композиции, включая песни о городе, что делает ее особенно приятной и запоминающейся для детей.
Наш гид поделится с вами увлекательными фактами о городе, расскажет о лучших кафе и ресторанах, а также покажет самые красивые фотолокации, где можно запечатлеть незабываемые моменты.