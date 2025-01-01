Увлекательное путешествие по Новосибирску. Водная экскурсия

Новосибирск, которому исполнилось 130 лет, является не только самым быстрорастущим городом в мире, но и значимым культурным центром. Это город с развитой инфраструктурой, в котором находится более 20 вузов, 7 международных исследовательских институтов и 15 театров.

Интересные факты о Новосибирске

Новосибирск попал в Книгу рекордов Гиннесса как город, ставший миллионником за 70 лет. Для Москвы на это потребовалось 850 лет.

Здесь расположен самый длинный крытый метромост в мире, длина которого составляет 2145 метров. У моста есть специальные ролики, позволяющие изменять его длину до полуметра в зависимости от перепадов температуры.

Бугринский мост - это автомобильный мост с самым большим в мире русловым арочным пролетом, что делает его живописным местом для фото.

Проспект Академика Лаврентьева в Академгородке часто называют «самой умной улицей в мире».

Душевная экскурсия «Город 54»

Экскурсия «Город 54» призвана познакомить вас с увлекательной историей Новосибирска. Она создана специально для семейной аудитории. Во время прогулки звучат музыкальные композиции, включая песни о городе, что делает ее особенно приятной и запоминающейся для детей.

Наш гид поделится с вами увлекательными фактами о городе, расскажет о лучших кафе и ресторанах, а также покажет самые красивые фотолокации, где можно запечатлеть незабываемые моменты.