Приглашаем вас в самый умный район Новосибирска – легендарный Академгородок! Его улицы, проложенные среди сосновых лесов, привлекают как именитых академиков, так и молодых ученых. Более 60 лет истории Городка наполнены не только научными открытиями, но и культурными событиями, оставившими яркий след в памяти почётных гостей.
Вас ждет увлекательная экскурсия с опытным гидом, где вы не только осмотрите самое важное, но и окунетесь в атмосферу загородного научного центра. Мы выезжаем в 9:30 утра на комфортабельном автобусе с площади Ленина.
На нашем теплоходе есть как открытая, так и закрытая палуба, что обеспечит комфорт в любую погоду. Во время экскурсии вы насладитесь живописными пейзажами, увидите удивительный маяк и красавца Бугринского моста.
Обратите внимание: в случае ухудшения погодных условий или невозможности прохождения шлюзов маршрут экскурсии может быть изменен на рейс по реке Обь с зелеными остановками.
Не упустите возможность провести день, наполненный наукой и природой, в компании единомышленников!