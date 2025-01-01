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Автобусно-теплоходная экскурсия Академгородок и шлюзование. Лаврентьев тур
Киноафиша Автобусно-теплоходная экскурсия Академгородок и шлюзование. Лаврентьев тур

Автобусно-теплоходная экскурсия Академгородок и шлюзование. Лаврентьев тур

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О концерте/спектакле

Экскурсия в Академгородок в Новосибирске: природа и наука в одном флаконе

Приглашаем вас в самый умный район Новосибирска – легендарный Академгородок! Его улицы, проложенные среди сосновых лесов, привлекают как именитых академиков, так и молодых ученых. Более 60 лет истории Городка наполнены не только научными открытиями, но и культурными событиями, оставившими яркий след в памяти почётных гостей.

Знакомство с Академгородком

Вас ждет увлекательная экскурсия с опытным гидом, где вы не только осмотрите самое важное, но и окунетесь в атмосферу загородного научного центра. Мы выезжаем в 9:30 утра на комфортабельном автобусе с площади Ленина.

Программа экскурсии

  • 9:30-11:00 – Трансфер от площади Ленина до Академгородка (автобус)
  • 11:00-13:00 – Обзорная экскурсия по любимым местам жителей Академгородка. Вы сможете увидеть памятники, среди которых знаменитая «Лабораторная мышь, вяжущая спираль ДНК». Не забудьте сделать фото у НГУ, Технопарка и на пруду с утками!
  • 13:30-15:30 – Экскурсия на теплоходе с захватывающим шлюзованием. Гид из Музея Новосибирска поделится интересными историями о нашем городе, тайнах Обского моря и ГЭС.

Пейзажи и комфорт

На нашем теплоходе есть как открытая, так и закрытая палуба, что обеспечит комфорт в любую погоду. Во время экскурсии вы насладитесь живописными пейзажами, увидите удивительный маяк и красавца Бугринского моста.

Важно знать

Обратите внимание: в случае ухудшения погодных условий или невозможности прохождения шлюзов маршрут экскурсии может быть изменен на рейс по реке Обь с зелеными остановками.

Не упустите возможность провести день, наполненный наукой и природой, в компании единомышленников!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

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