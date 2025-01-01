Выставка по истории Сибирского воинства в Новосибирске

Исторический парк «Россия — моя история» в Новосибирске представляет новую постоянную экспозицию «Летопись истории Сибирского воинства». Этот уникальный проект посвящён военной истории Сибири и охватывает события разных исторических эпох, вплоть до наших дней.

Что вас ждёт на выставке?

Выставка предлагает интересный мультимедийный контент и цифровые приложения, размещенные в десяти тематических залах. Посетители смогут увидеть уникальные экспонаты из коллекции исторического парка, включая:

Подлинные образцы оружия

Военную символику и награды

Живопись и графику, отражающие военные подвиги

Погружение в военную историю

Сочетание цифровых технологий и исторических предметов позволяет глубоко погрузиться в тайны военной истории Сибири. Каждый посетитель сможет стать сопричастным к подвигам и мужеству предков, открывая для себя важные исторические моменты.

График работы выставки

Время работы выставки необходимо уточнять в еженедельном расписании, которое публикуется в группе исторического парка «Россия — моя история» здесь.

График работы исторического парка: