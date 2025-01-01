Выставка «Рюриковичи» в Историческом парке «Россия — моя история»
В залах постоянной экспозиции Исторического парка «Россия — моя история» в Новосибирске представлена мультимедийная выставка «Рюриковичи». Она рассказывает об истории образования и становления русского государства с древнейших времен до середины XVI века — от Рюрика до Федора Иоанновича, последнего правителя из рода Рюриковичей.
Что вас ждет на выставке?
Эта увлекательная экспозиция предлагает уникальные возможности для погружения в историю:
- Исследуйте древнее поселение Аркаим.
- Пройдите по пути «из варяг в греки».
- Узнайте о забытых значениях старинных поговорок и фразеологизмов.
- Окунитесь в купель в зале «Крещения Руси» и выйдите сухими из воды.
- Посетите мини-кинозал для просмотра короткометражных документальных видео.
- Проследите изменения границ страны на картах разных исторических периодов.
- Узнайте о старейших произведениях искусства, созданных на территории России.
- Насладитесь реконструкциями знаменитых битв древности.
- Погрузитесь в жизнь и деяния правителей из рода Рюриковичей.
График работы выставки
Время работы выставки необходимо уточнять в еженедельном расписании, которое публикуется в группе исторического парка «Россия — моя история».
График работы исторического парка:
- Среда - пятница: 10.00 - 18.00
- Суббота - воскресенье: 11.00 - 19.00
Не упустите возможность погрузиться в историю и узнать больше о древнерусском государстве на выставке «Рюриковичи»!