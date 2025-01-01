Меню
Рюриковичи
Рюриковичи

0+
О концерте/спектакле

Выставка «Рюриковичи» в Историческом парке «Россия — моя история»

В залах постоянной экспозиции Исторического парка «Россия — моя история» в Новосибирске представлена мультимедийная выставка «Рюриковичи». Она рассказывает об истории образования и становления русского государства с древнейших времен до середины XVI века — от Рюрика до Федора Иоанновича, последнего правителя из рода Рюриковичей.

Что вас ждет на выставке?

Эта увлекательная экспозиция предлагает уникальные возможности для погружения в историю:

  • Исследуйте древнее поселение Аркаим.
  • Пройдите по пути «из варяг в греки».
  • Узнайте о забытых значениях старинных поговорок и фразеологизмов.
  • Окунитесь в купель в зале «Крещения Руси» и выйдите сухими из воды.
  • Посетите мини-кинозал для просмотра короткометражных документальных видео.
  • Проследите изменения границ страны на картах разных исторических периодов.
  • Узнайте о старейших произведениях искусства, созданных на территории России.
  • Насладитесь реконструкциями знаменитых битв древности.
  • Погрузитесь в жизнь и деяния правителей из рода Рюриковичей.

График работы выставки

Время работы выставки необходимо уточнять в еженедельном расписании, которое публикуется в группе исторического парка «Россия — моя история».

График работы исторического парка:

  • Среда - пятница: 10.00 - 18.00
  • Суббота - воскресенье: 11.00 - 19.00

Не упустите возможность погрузиться в историю и узнать больше о древнерусском государстве на выставке «Рюриковичи»!

В других городах

