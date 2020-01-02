Опера «Аттила» Джузеппе Верди: Исторический блокбастер на сцене Мариинки

Опера Джузеппе Верди «Аттила» — это истинная музыкальная драма, исполненная на итальянском языке с синхронными титрами на русском и английском языках. Действие происходит в 453 году, когда варварские орды противостоят латинской цивилизации. Главные герои — неустрашимая римлянка Одабелла и воин Аттила, чья судьба таит в себе множество тайн и предзнаменований.

История создания

Либретто «Аттилы» было изначально написано Темистокле Солера, который неожиданно бросил работу и уехал в Мадрид с певицей Терезой Розмини. Верди не простил ему этого, и завершение либретто доверил Франческо Марии Пьяве. Опера была впервые поставлена 17 марта 1846 года в Венеции, в театре Ла Фениче. В 1865 году Верди создал французскую редакцию для Парижской оперы, добавив балетные сцены.

Тематика и стиль

В «Аттиле» переплетаются кошмарные сны, призраки и предзнаменования, преследующие героев. Эта романтическая опера, несмотря на присутствие мрачных элементов, наполнена патриотическим пафосом. В ней звучит ключевое слово «patria» — «родина», и гибель варвара от руки героини символизирует надежды итальянцев на освобождение.

Хотя логика действий персонажей местами хромает, это компенсируется накалом страстей и масштабом музыкальных форм. Опера написана в почти ораториальном стиле, где доминирует яркий, героический звук. Вокальные партии «Аттилы» настолько сложны, что сопоставимы с произведениями Верди, такими как «Набукко». Главные герои — сопрано, тенор, баритон и бас — представляют собой настоящих супергероев оперной сцены.

Верди и Россия

Творчество Верди всегда привлекало внимание российских зрителей. В Петербурге с интересом следили за его новыми операми, такими как «Ломбардцы», «Эрнани» и «Травиата». В 1862 году по заказу российских меломанов была поставлена опера «Сила судьбы». Интересно, что «Аттила» впервые прозвучала в России на одесской сцене в 1849 году, а в Петербурге была поставлена только в 2010 году, став десятой оперой Верди в репертуаре Валерия Гергиева.