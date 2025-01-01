Меню
Золото Рейна
Золото Рейна

Спектакль Золото Рейна

Постановка
Мариинский театр 12+
Продолжительность 2 часа 45 минут, без антракта
Возраст 12+

О спектакле

Золото Рейна: опера Рихарда Вагнера в Мариинском театре

Исполняется на немецком языке с синхронными титрами на русском и английском языках.

«Золото Рейна» – первая опера из грандиозной тетралогии Рихарда Вагнера «Кольцо нибелунга». Эта опера считается прологом всего произведения, которое Вагнер воспринимал не как тетралогию, а как триптих с прологом. В отличие от следующих частей – «Валькирии», «Зигфрида» и «Гибели богов» – «Золото» намного компактнее и проходит за два с половиной часа без антракта.

События пролога разворачиваются в течение одного дня, и именно здесь закладываются ключевые темы и противоречия всей истории. На сцене можно увидеть говорящих существ – русалок, гномов и богов, которые, используя метафоры, обсуждают глубокие нравственные и социальные вопросы человечества. Центральная тема оперы – власть, её жажда и жертвы, которые она требует от людей.

Музыка: сочетание идей и звуков

Вагнер мастерски сочетает музыкальные и идеологические элементы, создавая великолепные музыкальные картины. Опера начинается с могущественного потока Рейна и заканчивается прекрасными образами природы и стихий. Вагнер использует множество лейтмотивов, которые не являются жесткими опознавательными знаками, а постоянно обновляются и развиваются.

Интересно, что премьера «Кольца нибелунга» состоялась в Байройте в 1876 году, где для его исполнения был построен специальный театр. Однако даже там не хватает простора для амбициозных задумок композитора. В начале XXI века «Кольцо» было поставлено в Мариинском театре с уникальной концепцией и современными решениями, которые отвечают требованиям времени.

Современная интерпретация и творческая команда

Режиссура обновления принадлежит Кристине Лариной, а художественное оформление – Георгию Цыпину. На этот раз спектакль включает масштабные видеоинсталляции, которые создают удивительные оптические эффекты. Характерный визуальный образ в постановке – это исполины, «полубоги, мифические великаны», которые наблюдают за происходящим.

С каждым новым исполнением «Кольцо нибелунга» становится событием, способным увлечь публику в масштабные события космического масштаба. Мы ждем обновленную версию спектакля в сезоне 2023-2024, чтобы увидеть новые художественные находки и поразительные эффекты, которые сделали бы Вагнера довольным своим произведением.

Команда спектакля

  • Музыка: Рихард Вагнер
  • Либретто: Рихард Вагнер
  • Музыкальный руководитель: Валерий Гергиев
  • Художник-постановщик: Георгий Цыпин
  • Концепция обновления: Валерий Гергиев
  • Режиссер обновления: Кристина Ларина
  • Художник по свету: Глеб Фильштинский
  • Производство видеоконтента: Студия «Шоу Консалтинг»
  • Художник по костюмам: Татьяна Ногинова
  • Ответственный концертмейстер: Марина Мишук

Купить билет на спектакль Золото Рейна

Помощь с билетами
В других городах
Декабрь
25 декабря четверг
19:00
Мариинский-2 Санкт-Петербург, Декабристов, 34а
от 5800 ₽

