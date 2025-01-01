Лицом к стене: исследование человеческой жестокости

Спектакль «Лицом к стене» представляет зрителям пьесу Мартина Кримпа «Сокращение чрезвычайных ситуаций», переведённую Натальей Денисенко. Постановка осуществляется под руководством режиссёра Лизы Дороничевой и уже вошла в лонг-лист Российской национальной театральной премии «Золотая маска» в номинации «Самые заметные спектакли сезона 2022-2023 гг.» по версии экспертного совета.

В постановке БДТ имени Г.А. Товстоногова герои являются одновременно рассказчиками и персонажами, которые исследуют человеческую жестокость и систему её контроля. Режиссёр помещает действие в тесные комнаты, что создаёт ощущение прямого столкновения зрителей с чрезвычайными ситуациями и проблемами, обсуждаемыми героями.

Философские размышления и необычная режиссура

Спектакль заинтересует тех, кто увлекается глубокими философскими размышлениями и постановками с необычной режиссурой. Персонажи Кримпа, сохраняя хладнокровие, пытаются понять, почему в благополучных условиях множатся несчастья и откуда в идеальных семьях появляются монстры. Рассматриваться будет и вопрос о том, как вести себя перед лицом внезапной смертельной опасности.

Об особенности постановки

Стоит отметить, что действие спектакля происходит в замкнутом пространстве, а часть сцен осуществляется в темноте, что ещё больше погружает зрителей в атмосферу неотложности и тревоги.

Об авторе

Мартин Кримп — английский драматург и переводчик, один из наиболее ярких представителей «постдраматического театра». Его первая пьеса была поставлена ещё в годы учёбы в Кембриджском университете, и с тех пор его работы переведены более чем на двадцать языков. С 1997 года Кримп является драматургом лондонского театра Роял Корт. Он также известен своими переводами и адаптациями пьес Чехова, Ростана, Ионеско, Жене и других. В 2020 году Кримп стал лауреатом Премии Лоуренса Оливье за адаптацию «Сирано де Бержерака» Ростана.