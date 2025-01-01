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Варшавская мелодия
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Спектакль Варшавская мелодия

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Спектакль «Варшавская мелодия» в театре Мастерская

Приглашаем вас на захватывающий спектакль «Варшавская мелодия» по пьесе Леонида Зорина, который будет представлен в театре Мастерская. Эта история любви погружает зрителей в мир нежности, страсти и горечи, раскрывая сложные грани человеческих отношений.

Сюжет

Действие спектакля разворачивается постепенно, ведя зрителя через эмоциональные переплетения двух судеб. Главные герои — молодые люди, которые, несмотря на юношеский максимализм, сталкиваются с суровой реальностью. Их любовь, наполненная преданностью и жаждой жизни, оказывается под давлением высоких политических обстоятельств.

Персонажи

На протяжении двух часов сценического действия вы станете свидетелем взросления и изменения героев. В начале они полны надежд и мечтаний, но к финалу их умы и сердца обременены жизненным опытом. Он — успешный мужчина, она — популярная женщина, оба женаты, но, несмотря на достижения, между ними стоит непреодолимая преграда: границы, разделяющие Советский Союз и Польшу.

Темы и идеи

Спектакль поднимает важные вопросы о любви и жертвах, которые мы приносим на алтарь карьеры и общественных ожиданий. Несмотря на достигнутые вершины, главные герои осознают, что их истинное счастье осталось за пределами их возможностей.

Почему стоит посмотреть?

«Варшавская мелодия» — это не только история о любви, но и глубокое исследование человеческой природы и социальных обстоятельств, формирующих нашу жизнь. Пьеса, написанная в 1970-х годах, продолжает оставаться актуальной, поднимая темы, которые волнуют людей и сегодня.

Не упустите возможность увидеть этот трогательный спектакль, который заставит вас задуматься о любви, судьбах и выборах, которые мы делаем в жизни.

Режиссер
Александр Гошуков
В ролях
Дарья Завьялова
Глеб Савчук

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 8 августа
Мастерская Санкт-Петербург, Народная, 1
19:00 от 1100 ₽
Санкт-Петербург, 20 сентября
Мастерская Санкт-Петербург, Народная, 1
19:00 от 500 ₽

В ближайшие дни

Прогулка по Михайловскому театру
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3 октября в 15:30 Михайловский театр
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6+
Иммерсивный
Прогулка по Михайловскому театру
25 июля в 16:30 Михайловский театр
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Ревизор
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Комедия
Ревизор
3 января в 19:00 Театр им. Ленсовета
от 1000 ₽
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