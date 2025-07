Вечер настоящего блюза с Atomic Jam Band

В этот вечер вас ждет уникальная музыкальная атмосфера, наполненная истинным блюзом — музыкой, которая повлияла на все современные музыкальные направления. За это погружение в потрясающую музыкальную глубину отвечают Atomic Jam Band, настоящие мастера блюза!

Мастера жанра

В репертуаре Atomic Jam Band — композиции великих блюзменов, таких как BB King, Muddy Waters, Jimi Hendrix, Little Walter, Stevie Ray Vaughan, Eric Clapton и многих других. Этот проект включает в себя талантливых музыкантов, которые знают блюз как свои пять пальцев.

Проект с международным составом

Atomic Jam Band (RU-NL) — это объединение лучших представителей российской и международной сцены. Вокалист и фронтмен группы — питерский музыкант Don Hikaram (The Mojoworkers, RU / Two Men & The Blues, RU), а барабанщик — амстердамский талант с русскими корнями, Tolik 'Atomic' Smirnoff (Mama's Bad Boys, USA / Niki Buzz Project, USA). Также в состав группы входят известные инструменталисты:

Michael 'RocketBoy' Novikov (гармонь)

Alex Nikonov (клавишные)

Valery 'Grand PA' Sogomonyan (электрический бас)

Детали события:

Продолжительность: 2 часа с одним антрактом

Возрастное ограничение: 6+

Ресторан располагает двумя залами. Сцена расположена в первом зале, второй зал отделен перегородкой и оснащен видеоэкранами для трансляции.

Этот вечер — отличный шанс погрузиться в мир блюза и насладиться живым исполнением классических блюзовых композиций в исполнении мастеров жанра. Не пропустите!