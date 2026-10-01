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Рок-опера Jesus Christ Superstar. Орган и солисты в Соборе при свечах
Киноафиша Рок-опера Jesus Christ Superstar. Орган и солисты в Соборе при свечах

Рок-опера Jesus Christ Superstar. Орган и солисты в Соборе при свечах

6+
Продолжительность 70 минут
Возраст 6+

О концерте

Рок-опера «Иисус Христос Супезвезда» в Шведской церкви Святой Екатерины

Шведская церковь Святой Екатерины пригласит зрителей на незабываемый концерт рок-оперы «Jesus Christ Superstar». Это произведение погружает в сложные взаимоотношения Иисуса Христа и его ближайшего окружения, особенно с Иудой Искариотом. Уникальный орган Johannus придаст звучанию особую глубину и мистицизм, подчеркивая ключевые моменты истории.

В исполнении таких артистов, как Данила Кулик (Иисус Христос), Ярослав Буравченко (Иуда), Дарья Тюлягина (Мария Магдалена) и других, концерт удовлетворит вкусы любителей современной музыки и глубоких драматургических постановок.

Команда IMAYC: Уникальный опыт

Команда IMAYC готова порадовать зрителей уникальной серией концертов в Шведской церкви Святой Екатерины — одном из архитектурных памятников Санкт-Петербурга, выполненном в псевдороманском стиле. Это не просто концерт, а событие для истинных меломанов и ценителей прекрасного, проходящее в месте с богатой историей и удивительной акустикой.

О произведении

В величественном пространстве концертного зала, в сочетании с аккомпанементом органа, оживет легендарная рок-опера «Jesus Christ Superstar». Зрители станут свидетелями событий последних дней жизни Иисуса Христа, рассказанных языком современной музыки и глубоких человеческих переживаний.

Сюжет охватывает период от прибытия Иисуса в Иерусалим до его распятия на Голгофе. В центре — напряженные взаимоотношения между Иисусом и его ближайшими спутниками, а также душевная борьба Иуды Искариота. Его предательство становится ключевым моментом развития трагедии, позволяя зрителям увидеть как божественную сущность, так и человеческую природу Иисуса.

Звуковое оформление и атмосфера

Орган, как символ вечности и божественного присутствия, придаст музыке оперы особую глубину. Мощные аккорды подчеркивают драматические моменты и создают уникальную атмосферу, заставляя задуматься о вечных ценностях. Концертная версия позволит сосредоточиться на музыкальной составляющей и драматургии, предлагая слушателям великолепный опыт соприкосновения с великим произведением искусства.

Исполнители

  • Данила Кулик — Иисус Христос
  • Ярослав Буравченко — Иуда
  • Дарья Тюлягина — Мария Магдалена
  • Александр Жикалов — Понтий Пилат
  • Иван Мокшин — Каиафа, орган

Концерт запланирован на 1 час 10 минут без антракта и предназначен для всех зрителей старше 6 лет.

Купить билет на концерт Рок-опера Jesus Christ Superstar. Орган и солисты в Соборе при свечах

Помощь с билетами
В других городах
Октябрь
Декабрь
22 октября четверг
21:00
Шведская лютеранская церковь Святой Екатерины Санкт-Петербург, М.Конюшенная, 1
от 1600 ₽
4 декабря пятница
19:30
Шведская лютеранская церковь Святой Екатерины Санкт-Петербург, М.Конюшенная, 1
от 1600 ₽
24 декабря четверг
21:00
Шведская лютеранская церковь Святой Екатерины Санкт-Петербург, М.Конюшенная, 1
от 1600 ₽

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