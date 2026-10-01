Рок-опера Jesus Christ Superstar. Орган и солисты в Соборе при свечах

Рок-опера Jesus Christ Superstar. Орган и солисты в Соборе при свечах6+
О концерте
Рок-опера «Иисус Христос Супезвезда» в Шведской церкви Святой Екатерины
Шведская церковь Святой Екатерины пригласит зрителей на незабываемый концерт рок-оперы «Jesus Christ Superstar». Это произведение погружает в сложные взаимоотношения Иисуса Христа и его ближайшего окружения, особенно с Иудой Искариотом. Уникальный орган Johannus придаст звучанию особую глубину и мистицизм, подчеркивая ключевые моменты истории.
В исполнении таких артистов, как Данила Кулик (Иисус Христос), Ярослав Буравченко (Иуда), Дарья Тюлягина (Мария Магдалена) и других, концерт удовлетворит вкусы любителей современной музыки и глубоких драматургических постановок.
Команда IMAYC: Уникальный опыт
Команда IMAYC готова порадовать зрителей уникальной серией концертов в Шведской церкви Святой Екатерины — одном из архитектурных памятников Санкт-Петербурга, выполненном в псевдороманском стиле. Это не просто концерт, а событие для истинных меломанов и ценителей прекрасного, проходящее в месте с богатой историей и удивительной акустикой.
О произведении
В величественном пространстве концертного зала, в сочетании с аккомпанементом органа, оживет легендарная рок-опера «Jesus Christ Superstar». Зрители станут свидетелями событий последних дней жизни Иисуса Христа, рассказанных языком современной музыки и глубоких человеческих переживаний.
Сюжет охватывает период от прибытия Иисуса в Иерусалим до его распятия на Голгофе. В центре — напряженные взаимоотношения между Иисусом и его ближайшими спутниками, а также душевная борьба Иуды Искариота. Его предательство становится ключевым моментом развития трагедии, позволяя зрителям увидеть как божественную сущность, так и человеческую природу Иисуса.
Звуковое оформление и атмосфера
Орган, как символ вечности и божественного присутствия, придаст музыке оперы особую глубину. Мощные аккорды подчеркивают драматические моменты и создают уникальную атмосферу, заставляя задуматься о вечных ценностях. Концертная версия позволит сосредоточиться на музыкальной составляющей и драматургии, предлагая слушателям великолепный опыт соприкосновения с великим произведением искусства.
Исполнители
- Данила Кулик — Иисус Христос
- Ярослав Буравченко — Иуда
- Дарья Тюлягина — Мария Магдалена
- Александр Жикалов — Понтий Пилат
- Иван Мокшин — Каиафа, орган
Концерт запланирован на 1 час 10 минут без антракта и предназначен для всех зрителей старше 6 лет.