Рок-опера Jesus Christ Superstar. Орган и солисты в Соборе при свечах

Рок-опера «Иисус Христос Супезвезда» в Шведской церкви Святой Екатерины

Шведская церковь Святой Екатерины пригласит зрителей на незабываемый концерт рок-оперы «Jesus Christ Superstar». Это произведение погружает в сложные взаимоотношения Иисуса Христа и его ближайшего окружения, особенно с Иудой Искариотом. Уникальный орган Johannus придаст звучанию особую глубину и мистицизм, подчеркивая ключевые моменты истории.

В исполнении таких артистов, как Данила Кулик (Иисус Христос), Ярослав Буравченко (Иуда), Дарья Тюлягина (Мария Магдалена) и других, концерт удовлетворит вкусы любителей современной музыки и глубоких драматургических постановок.

Команда IMAYC: Уникальный опыт

Команда IMAYC готова порадовать зрителей уникальной серией концертов в Шведской церкви Святой Екатерины — одном из архитектурных памятников Санкт-Петербурга, выполненном в псевдороманском стиле. Это не просто концерт, а событие для истинных меломанов и ценителей прекрасного, проходящее в месте с богатой историей и удивительной акустикой.

О произведении

В величественном пространстве концертного зала, в сочетании с аккомпанементом органа, оживет легендарная рок-опера «Jesus Christ Superstar». Зрители станут свидетелями событий последних дней жизни Иисуса Христа, рассказанных языком современной музыки и глубоких человеческих переживаний.

Сюжет охватывает период от прибытия Иисуса в Иерусалим до его распятия на Голгофе. В центре — напряженные взаимоотношения между Иисусом и его ближайшими спутниками, а также душевная борьба Иуды Искариота. Его предательство становится ключевым моментом развития трагедии, позволяя зрителям увидеть как божественную сущность, так и человеческую природу Иисуса.

Звуковое оформление и атмосфера

Орган, как символ вечности и божественного присутствия, придаст музыке оперы особую глубину. Мощные аккорды подчеркивают драматические моменты и создают уникальную атмосферу, заставляя задуматься о вечных ценностях. Концертная версия позволит сосредоточиться на музыкальной составляющей и драматургии, предлагая слушателям великолепный опыт соприкосновения с великим произведением искусства.

Исполнители

Данила Кулик — Иисус Христос

Ярослав Буравченко — Иуда

Дарья Тюлягина — Мария Магдалена

Александр Жикалов — Понтий Пилат

Иван Мокшин — Каиафа, орган

Концерт запланирован на 1 час 10 минут без антракта и предназначен для всех зрителей старше 6 лет.