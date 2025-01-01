Меню
ART
Киноафиша ART

Спектакль ART

Постановка
Глобус 16+
Возраст 16+

О спектакле

Театральные страсти в спектакле ART по пьесе Ясмины Реза

В ART Театре «Глобус» состоится уникальный спектакль, посвящённый трёхдневной дружбе Серже, Марке и Ивану. Сюжет завязывается вокруг покупки Сержем дорогого абстрактного полотна, что становится причиной жаркой беседы об искусстве и взглядах на жизнь.

Остроты и споры

Друзья начинают остроумный поединок, где каждое мнение и каждая позиция становятся поводом для споров. Подобные обострения отношений на сцене привлечут зрителей, ценящих психологические фарсы и неожиданные развязки простых историй.

Зачем стоит посетить спектакль

Чем интересен этот спектакль? В нём затрагиваются актуальные для современного общества темы, такие как искренность в дружбе и различие мнений о искусстве. Ожидайте умные диалоги и неожиданные повороты сюжета, которые заставят задуматься и, возможно, пересмотреть свои взгляды.

Не упустите возможность оценить мастерство актёров и глубокую философию, заключённую в столь непростом сюжете. Мы ждем вас в ART Театре «Глобус»!

Купить билет на спектакль ART

Январь
Февраль
17 января суббота
18:00
Глобус Новосибирск, Каменская улица, 1
от 1000 ₽
7 февраля суббота
18:00
Глобус Новосибирск, Каменская улица, 1
от 1000 ₽

Фотографии

ART ART ART ART ART ART ART ART

