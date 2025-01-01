Меню
Арфа в темноте
Билеты от 1000₽
Киноафиша Арфа в темноте

Арфа в темноте

6+
Возраст 6+
Билеты от 1000₽

О концерте

Уникальный перфоманс «Арфа в темноте»

«Арфа в темноте» – это уникальный перфоманс, созданный арфисткой Ольгой Максимовой. В этом шоу медитативная музыка электроарфы гармонично сочетается с видеоинсталляцией, которая переходит в полную темноту. Постепенно, с помощью ультрафиолетового света и специального грима, зрители могут увидеть образ арфистки.

Легенда Санкт-Петербурга

Перфоманс проходит в Санкт-Петербургском планетарии и Михайловском замке уже восемь лет. За это время он стал настоящей легендой города. Именно с него начался проект «Классика в темноте», резидентом которого является Ольга Максимова. Шоу также проводилось в Михайловском замке, Петрозаводской филармонии и на различных площадках в других городах России.

Ольга Максимова – артистка с уникальным стилем

Ольга Максимова – арфистка, композитор и лауреат международных конкурсов. Она является единственной в России, кто исполняет музыку на двух арфах (классической и электро) одновременно. В своих композициях Ольга мастерски соединяет изысканность и современность звучания, применяя различные технические возможности инструментов и эффекты для обогащения звука.

Где и когда можно увидеть спектакль

Ольга Максимова выступала на Международном конкурсе «Венские грезы» в Австрии, на Europe Music Art в Финляндии, а также на фестивалях «Алые паруса» и «Окна открой» в Санкт-Петербурге. Она также давала концерты в Новоафонской пещере и горах Бахчисарая, а регулярно выступает в Москве.

Обратите внимание: в программе возможны изменения. Не упустите возможность погрузиться в мир магии и музыки на спектакле «Арфа в темноте»!

Март
15 марта воскресенье
19:00
Дом музыки Москва, Космодамианская наб., 52, стр. 8
от 1000 ₽

