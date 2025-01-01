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The Beatles Party: Dans Ramblers
Билеты от 800₽
Киноафиша The Beatles Party: Dans Ramblers

The Beatles Party: Dans Ramblers

16+
Возраст 16+
Билеты от 800₽

О концерте/спектакле

The Beatles Party: Dans Ramblers в Ритм Блюз Кафе, Москва

Приглашаем вас на уникальное музыкальное событие – «The Beatles Party»! В этот вечер на сцене Ритм Блюз Кафе зазвучат легендарные хиты группы The Beatles в исполнении талантливых музыкантов из коллектива Dans Ramblers.

Что вас ждет на концерте?

Dans Ramblers представит самые известные композиции The Beatles, которые стали классикой мировой музыки. Вы сможете насладиться как известными хитами, так и менее популярными, но не менее прекрасными произведениями. Атмосфера вечера обещает быть по-настоящему незабываемой!

Интересные факты о The Beatles

  • The Beatles – одна из самых влиятельных музыкальных групп в истории. Они продали более 600 миллионов альбомов по всему миру.
  • Группа была образована в Ливерпуле в 1960 году и распалась в 1970-м.
  • Каждый из участников группы – Джон Леннон, Пол Маккартни, Джордж Харрисон и Ринго Старр – оставил свой уникальный след в музыкальном мире.

Не упустите возможность погрузиться в атмосферу 60-х и насладиться живой музыкой в компании единомышленников. Ждем вас на «The Beatles Party»!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
2 августа
Ритм-блюз Москва, Староваганьковский пер., 19, стр. 2
20:00 от 800 ₽

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