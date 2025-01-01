The Beatles Party: Dans Ramblers

Приглашаем вас на уникальное музыкальное событие – «The Beatles Party»! В этот вечер на сцене Ритм Блюз Кафе зазвучат легендарные хиты группы The Beatles в исполнении талантливых музыкантов из коллектива Dans Ramblers.
Dans Ramblers представит самые известные композиции The Beatles, которые стали классикой мировой музыки. Вы сможете насладиться как известными хитами, так и менее популярными, но не менее прекрасными произведениями. Атмосфера вечера обещает быть по-настоящему незабываемой!
Не упустите возможность погрузиться в атмосферу 60-х и насладиться живой музыкой в компании единомышленников. Ждем вас на «The Beatles Party»!