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Владимир Бухаров
Билеты от 1000₽
Киноафиша Владимир Бухаров

Владимир Бухаров

18+
Возраст 18+
Билеты от 1000₽

О концерте

Комедия с искренностью и юмором: шоу Владимира Бухарова

Приглашаем вас на уникальное представление, где смешной и откровенный юмор Владимир Бухарова заставит вас не только смеяться, но и задумываться. Это не просто комедия, а настоящая гимнастика для ума и души.

Бухаров стал одним из первых организаторов стендапа в Москве и одним из основателей Stand-up Club №1. Его ежедневный подкаст «Бухарог лайв», где он общается с комиками в прямом эфире, завоевал популярность у зрителей и привлекает интересные таланты.

Не упустите возможность стать частью этого увлекательного спектакля, наполненного юмором и глубокими размышлениями о жизни. Бухаров заставит вас смеяться и задумываться одновременно!

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Август
23 августа воскресенье
21:00
Standup Club на Трубной Москва, Рождественский б-р, 10/7, стр. 1
от 1000 ₽

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Владимир Бухаров

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