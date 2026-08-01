Владимир Бухаров

Комедия с искренностью и юмором: шоу Владимира Бухарова

Приглашаем вас на уникальное представление, где смешной и откровенный юмор Владимир Бухарова заставит вас не только смеяться, но и задумываться. Это не просто комедия, а настоящая гимнастика для ума и души.

Бухаров стал одним из первых организаторов стендапа в Москве и одним из основателей Stand-up Club №1. Его ежедневный подкаст «Бухарог лайв», где он общается с комиками в прямом эфире, завоевал популярность у зрителей и привлекает интересные таланты.

Не упустите возможность стать частью этого увлекательного спектакля, наполненного юмором и глубокими размышлениями о жизни. Бухаров заставит вас смеяться и задумываться одновременно!