Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Ансамбль танца «Вайнах»
Билеты от 600₽
Киноафиша Ансамбль танца «Вайнах»

Ансамбль танца «Вайнах»

6+
Возраст 6+
Билеты от 600₽

О концерте/спектакле

Виртуозный танец чеченского народа от ансамбля «Вайнах»

Государственный академический ансамбль танца Чеченской Республики «Вайнах» приглашает зрителей на уникальное представление, которое поражает виртуозным мастерством и огненным темпераментом артистов. Искусство ансамбля, уходящее корнями вглубь веков, погружает в самобытную культуру и традиции чеченского народа, а также отражает уникальную природу горного края с его быстрыми реками и ледниками.

Яркие контрасты хореографии

Программа ансамбля «Вайнах» насыщена яркими контрастами. Стремительные, искрометные мужские танцы, украшенные акробатическими трюками, сменяются плавными женскими номерами. Коллектив, основанный в 1939 году и ныне являющийся визитной карточкой Чеченской Республики, отличается высоким уровнем хореографического мастерства.

Творческое наследие

Руководит ансамблем народный артист Чеченской Республики Аднан Мажидов. В его творческом багаже — целая коллекция хореографических полотен, основанных на органическом синтезе народной музыки и танца. Обладатель Гран-при международных конкурсов и фестивалей, ансамбль продолжает развивать традиции, в которых когда-то начинал свой путь знаменитый танцор Махмуд Эсамбаев.

Музыка и костюмы

Зажигательные мелодии исполняются виртуозным оркестром народных инструментов. В репертуаре можно услышать кехат пондар (гармонь), дечиг пондар (струнный инструмент), вота (ударный инструмент) и шедаг (флейта). Яркие национальные костюмы придают представлению особый колорит, символизируя стойкость, мужественность, целомудрие и достоинство чеченского народа.

Хореографические композиции

В программе представлены такие композиции, как «Горцы», отражающая национальный характер, и «Под небом вайнахов», подчеркивающая величие древних традиций. Солист «Танца с кинжалами» демонстрирует удаль и мастерство юноши-горца, а в «Девичьем лирическом танце» раскрывается красота девушки-горянки.

Длительность мероприятия

Программа состоит из двух отделений по 50 минут. Обратите внимание, что возможны изменения в составе программы.

Купить билет на концерт Ансамбль танца «Вайнах»

Помощь с билетами
Февраль
6 февраля пятница
19:00
Дом музыки Москва, Космодамианская наб., 52, стр. 8
от 600 ₽

В ближайшие дни

Женский Stand Up
18+
Юмор
Женский Stand Up
8 мая в 18:00 Petter
от 2000 ₽
Вечер романса Ирины Крутовой
16+
Классическая музыка
Вечер романса Ирины Крутовой
14 ноября в 20:00 Театр им. Вахтангова. Новая сцена и Арт-кафе
от 2000 ₽
Stand-Up по-Женски
16+
Юмор
Stand-Up по-Женски
20 декабря в 16:00 Руки вверх!
от 1290 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше