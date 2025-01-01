Органный концерт киномузыка при свечах

Загадочная вечерняя симфония кино

Погрузитесь в атмосферу романтики и волшебства, где музыка и свет сливаются в единое целое. Этим чудесным вечером вас ожидает уникальный концерт, в котором прозвучат шедевры мировой «Киномузыки» в исполнении грандиозного органа Viscount.

Музыка из любимых фильмов

Концерт включает в себя разнообразные музыкальные программы, посвященные известным и выдающимся произведениям из кинофильмов. Вы услышите оригинальные саундтреки и золотую классику, оказавшую значительное влияние на киноиндустрию.

Незабываемое путешествие

Орган совершит удивительное музыкальное путешествие по сюжетам и смыслам любимых фильмов, как американского, так и европейского и отечественного кинематографа. Мелодии, признанные вечными, пробуждают воспоминания и мечты, помогая вновь пережить самые светлые и дорогие сердцу моменты.

Важно знать

Билеты приобретаются на каждого зрителя вне зависимости от возраста. Обратите внимание, что в составе артистов возможны изменения.