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Ансамбль песни и пляски ВКС России
Билеты от 100₽
Киноафиша Ансамбль песни и пляски ВКС России

Ансамбль песни и пляски ВКС России

6+
Возраст 6+
Билеты от 100₽

О концерте

Концерт Ансамбля песни и пляски имени В. С. Локтева

В Московском международном доме музыки выступает Ансамбль песни и пляски имени В. С. Локтева под руководством Леонида Фрадкина. Этот детский музыкальный коллектив включает в себя хоровое, танцевальное и оркестровое направления и исполняет произведения таких композиторов, как Георгий Струве, Юрий Чичков и Яков Дубравин. Программа концерта обещает быть яркой и разнообразной — на сцене можно будет увидеть как вокальные, так и хореографические номера, а также инструментальные выступления, что, безусловно, заинтересует зрителей всех возрастов.

День защитника Отечества

День защитника Отечества — один из самых любимых общенародных праздников. В этот день мы чествуем представителей сильного пола, отмечая их мужественность, отвагу и благородство. Мы вспоминаем героические страницы нашей истории и подвиги наших воинов, которые звучат в песнях. На главной сцене Дома музыки свое искусство продемонстрирует один из ведущих творческих коллективов России — Ансамбль песни и пляски Воздушно-космических сил РФ.

История ансамбля

Ансамбль песни и пляски Воздушно-космических сил РФ — лауреат множества международных музыкальных фестивалей и конкурсов. Эта творческая группа была создана в годы Великой Отечественной войны. Уже в своем первом концертном сезоне 1942-1943 годов ансамбль дал более 500 выступлений.

Сегодня коллектив с успехом гастролирует не только в России, но и за границей, покоряя зрителей в таких странах, как Германия, Франция, Италия, Испания, Израиль и США. Ансамбль исполняет около 800 произведений различных жанров: от классики до современности, включая духовную музыку, старинные и современные песни, а также танцы народов мира.

Руководит ансамблем заслуженный артист Российской Федерации, профессор Владимир Геннадьевич Иванов.

Купить билет на концерт Ансамбль песни и пляски ВКС России

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Сентябрь
Февраль
5 сентября суббота
18:00
Дом музыки Москва, Космодамианская наб., 52, стр. 8
от 100 ₽
23 февраля вторник
19:00
Дом музыки Москва, Космодамианская наб., 52, стр. 8
от 700 ₽

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