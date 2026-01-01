Спектакль Анна Каренина

Гастрольный спектакль в Екатеринбурге: Анна Каренина

Интриги и страсти высшего света Москвы и Петербурга, первые влюбленности и роковые события – все это с избытком в великом романе Льва Толстого.

В новой постановке спектакля «Анна Каренина» творческая команда решила взглянуть на историю отношений главных героев глазами окружающего их общества. Это общество, где у каждого свой взгляд на брак, супружеские обязанности и любовь, становится важным элементом повествования.

Спектакль реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Он также входит в число соискателей Национальной театральной премии «Золотая Маска» сезона 2024-2025.

Не упустите возможность увидеть эту уникальную интерпретацию классической истории на сцене театра!