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Анна Каренина
Киноафиша Анна Каренина

Спектакль Анна Каренина

Гастроли Томского областного театра драмы 16+
Продолжительность 180 минут
Возраст 16+

О спектакле

Гастрольный спектакль в Екатеринбурге: Анна Каренина

Интриги и страсти высшего света Москвы и Петербурга, первые влюбленности и роковые события – все это с избытком в великом романе Льва Толстого.

В новой постановке спектакля «Анна Каренина» творческая команда решила взглянуть на историю отношений главных героев глазами окружающего их общества. Это общество, где у каждого свой взгляд на брак, супружеские обязанности и любовь, становится важным элементом повествования.

Спектакль реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Он также входит в число соискателей Национальной театральной премии «Золотая Маска» сезона 2024-2025.

Не упустите возможность увидеть эту уникальную интерпретацию классической истории на сцене театра!

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В других городах
Сентябрь
24 сентября четверг
18:30
Свердловский театр драмы Екатеринбург, Октябрьская пл., 2

Фотографии

Анна Каренина Анна Каренина

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