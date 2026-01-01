Премьера оперы «Анна Болейн» в МАМТ

Московский академический Музыкальный театр имени К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко представляет премьеру оперы Гаэтано Доницетти «Анна Болейн». Постановка выполнена режиссёром Сергеем Новиковым, а главным дирижёром является Феликс Коробов. Сценография и костюмы созданы Иваном Складчиковым, а художником по свету выступил Дамир Исмагилов.

Историческое значение оперы

Премьера «Анны Болейн» состоялась почти 200 лет назад — в 1830 году в Милане. Это было 33-е сочинение итальянского композитора, который к тому времени уже стал известен как мастер комических опер. Однако «Анна Болейн» — это лирическая трагедия, ставшая рубежным произведением в его карьере и выводящая его на новый уровень международной популярности.

Сложности исполнения

Для российской оперной сцены «Анна Болейн» остаётся редким названием. Это связано с высокими требованиями к исполнению стиля бельканто и выразительности драматической игры исполнителей. Сергей Новиков, в своей работе, остаётся верным оригинальному либретто и драматургии.

Сюжет спектакля

Действие оперы разворачивается в Англии XVI века, в эпоху правления Тюдоров. На фоне блеска и роскоши королевского замка, а также интриг и заговоров, происходит трагедия Анны Болейн — второй жены короля Генриха VIII. Сценическое оформление, созданное Иваном Складчиковым, аккуратно воссоздаёт историческую эпоху, включая интерьеры английского замка и костюмы по моде XVI века.

Благодарности

Театр выражает благодарность Государственному Эрмитажу и Башкирскому государственному академическому театру оперы и балета за содействие в подготовке спектакля.