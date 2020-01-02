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Алые паруса
Киноафиша Алые паруса

Спектакль Алые паруса

Постановка
Театр юных зрителей им. Брянцева 16+
Продолжительность 2 часа 20 минут, 1 антракт
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Музыкальная притча о любви и вере в чудо

Авторы мюзикла: Максим Дунаевский (музыка), Михаил Бартенев и Андрей Усачёв (либретто и стихи)
Музыкальное сопровождение: оркестр «Таврический» под руководством Михаила Голикова

Мюзикл «Алые паруса» в сценической версии ТЮЗа оживляет знаменитую повесть Александра Грина в новом формате — как философскую притчу о любви, надежде и стойкости. История мечтательной Ассоль и её веры в чудо, воплощённая в музыке и стихах, раскрывает важную мысль: только тот, кто способен любить, может преодолеть самые трудные испытания и сохранить себя.

Живое исполнение и атмосфера праздника

Яркие музыкальные номера, проникновенные песни и хореография оживляют классическую историю и дарят спектаклю праздничную атмосферу. Оркестр «Таврический», руководимый народным артистом Михаилом Голиковым, добавляет постановке глубину и торжественность, делая спектакль по-настоящему волшебным.

Для петербуржцев и не только

«Алые паруса» — это больше, чем просто название книги для петербуржцев. Это символ мечты, веры в чудо и начала новой жизни, который близок многим поколениям.

Режиссер
Сусанна Цирюк
В ролях
Борис Ивушин
Владимир Чернышов
Алексей Титков
Анастасия Казакова
Анна Слынько

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 18 сентября
Театр юных зрителей им. Брянцева Санкт-Петербург, Пионерская пл., 1
19:00 от 550 ₽

Фотографии

Алые паруса Алые паруса Алые паруса

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