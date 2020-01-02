Спектакль Алые паруса

Музыкальная притча о любви и вере в чудо

Авторы мюзикла: Максим Дунаевский (музыка), Михаил Бартенев и Андрей Усачёв (либретто и стихи)

Музыкальное сопровождение: оркестр «Таврический» под руководством Михаила Голикова

Мюзикл «Алые паруса» в сценической версии ТЮЗа оживляет знаменитую повесть Александра Грина в новом формате — как философскую притчу о любви, надежде и стойкости. История мечтательной Ассоль и её веры в чудо, воплощённая в музыке и стихах, раскрывает важную мысль: только тот, кто способен любить, может преодолеть самые трудные испытания и сохранить себя.

Живое исполнение и атмосфера праздника

Яркие музыкальные номера, проникновенные песни и хореография оживляют классическую историю и дарят спектаклю праздничную атмосферу. Оркестр «Таврический», руководимый народным артистом Михаилом Голиковым, добавляет постановке глубину и торжественность, делая спектакль по-настоящему волшебным.

Для петербуржцев и не только

«Алые паруса» — это больше, чем просто название книги для петербуржцев. Это символ мечты, веры в чудо и начала новой жизни, который близок многим поколениям.