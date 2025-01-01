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Алые паруса
Билеты от 1000₽
Киноафиша Алые паруса

Спектакль Алые паруса

Постановка
Поколение 12+
Продолжительность 2 часа 20 минут
Возраст 12+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

«Алые паруса» – мечта о волшебстве на сцене Театра Поколение

«Чудеса нужно делать своими руками. Если душа человека жаждет чуда – сделай для него это чудо», – сказал известный русский писатель Александр Грин. Его знаменитая сказка «Алые паруса» стала не только литературным произведением, но и символом мечты о волшебной стране, где возможно счастье.

О спектакле

Спектакль «Алые паруса» – это удивительное путешествие по страницам классической литературы. Режиссеры и актеры создают атмосферу, в которой зрители смогут сопереживать главной героине Ассоль и её мечте о любви и приключениях. Яркие костюмы и эффектные декорации погружают в мир фантазий и надежд.

Заключение

Приходите и погрузитесь в мир мечты и волшебства, который подарит вам спектакль «Алые паруса». Откройте для себя силу чудес, сделанных своими руками!

Режиссер
Олег Ильин
В ролях
Евгений Петиш
Вадим Поповичев
Жанна Андреева
Дарья Воробьева
Зинаида Громоздина

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
7 сентября
Поколение Москва, 1-я Новокузьминская, 1
18:00 от 1000 ₽
18 сентября
Поколение Москва, 1-я Новокузьминская, 1
19:00 от 1000 ₽
5 октября
Поколение Москва, 1-я Новокузьминская, 1
13:00 от 1000 ₽ 18:00 от 1000 ₽
16 октября
Поколение Москва, 1-я Новокузьминская, 1
19:00 от 1000 ₽
3 ноября
Поколение Москва, 1-я Новокузьминская, 1
18:00 от 1000 ₽
21 ноября
Поколение Москва, 1-я Новокузьминская, 1
19:00 от 1000 ₽
22 ноября
Поколение Москва, 1-я Новокузьминская, 1
13:00 от 1000 ₽

В ближайшие дни

12+
Сертификат
25 ноября в 12:00 Театр им. Булгакова
Билеты
Унесенные Голливудом
16+
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17 ноября в 19:00 ЦДКЖ
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Судный день
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