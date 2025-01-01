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Алые паруса
Киноафиша Алые паруса

Спектакль Алые паруса

Постановка
Камерный театр «Площадка на Грибоедова» 12+
Режиссер Анна Шмелева, Денис Большев
Продолжительность 1 час 10 минут
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Премьера спектакля «Алые паруса» в камерном театре «Площадка на Грибоедова»

Легендарная повесть-феерия Александра Грина вновь оживает на сцене театра благодаря творческому союзу Анны Шмелевой и Дениса Большева. Их интерпретация истории сказочной Ассоль и влюбившегося в нее Грея наполняет зрителей новыми эмоциями и впечатлениями.

Очарование и искренность героев

В этой постановке зрители смогут почувствовать невероятную искренность и веру героев в чудо. Спектакль передает атмосферу маленького приморского городка, пронизанного запахом соленых брызг. Каждый момент наполнен восторгом первой любви и трепетом алого шелка, который нежно касается ресниц Ассоль.

Детали премьеры

Премьера состоится на сцене камерного театра «Площадка на Грибоедова». Не упустите возможность увидеть эту волшебную историю, которая затрагивает сердца зрителей всех возрастов.

Интересные факты

• Повесть «Алые паруса» была написана Александром Гриным в 1923 году и с тех пор стала классикой русской литературы.

• Спектакли по мотивам произведения ставились на многих сценах мира, но эта версия обещает быть особенно уникальной благодаря свежему взгляду режиссёров.

Приходите на премьеру и погрузитесь в мир мечты и надежды!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 20 сентября
Камерный театр «Площадка на Грибоедова» Санкт-Петербург, наб. Канала Грибоедова, 107/6
19:00 от 1000 ₽

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