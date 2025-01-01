Спектакль Алые паруса

Легендарная повесть-феерия Александра Грина вновь оживает на сцене театра благодаря творческому союзу Анны Шмелевой и Дениса Большева. Их интерпретация истории сказочной Ассоль и влюбившегося в нее Грея наполняет зрителей новыми эмоциями и впечатлениями.
В этой постановке зрители смогут почувствовать невероятную искренность и веру героев в чудо. Спектакль передает атмосферу маленького приморского городка, пронизанного запахом соленых брызг. Каждый момент наполнен восторгом первой любви и трепетом алого шелка, который нежно касается ресниц Ассоль.
Премьера состоится на сцене камерного театра «Площадка на Грибоедова». Не упустите возможность увидеть эту волшебную историю, которая затрагивает сердца зрителей всех возрастов.
• Повесть «Алые паруса» была написана Александром Гриным в 1923 году и с тех пор стала классикой русской литературы.
• Спектакли по мотивам произведения ставились на многих сценах мира, но эта версия обещает быть особенно уникальной благодаря свежему взгляду режиссёров.
Приходите на премьеру и погрузитесь в мир мечты и надежды!